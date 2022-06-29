Подземный туризм. Пещерные достопримечательности Ленинградской области

29 июня, среда, 11:19

Рождествено и Соканлинна, естественного и искусственного происхождения пещеры, уникальные природные объекты и древние петроглифы – всё это привлекает внимание и исследователей, и путешественников.

Святая пещера - самая большая природная пещера в Ленинградской области. Недавно она вошла в атлас пещер России и прославилась на весь мир благодаря съёмкам художественного фильма.

С инструктором-спелеологом по подземным ходам и галереям прогулялась наша съемочная группа.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.