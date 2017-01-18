Подростковые клубы

18 января, среда, 14:19

В советское время, помимо дворцов пионеров и спортивных школ, многочисленные кружки и секции можно было легко найти по месту жительства. Раньше они находились на балансе каждого ЖЭКа, теперь вопрос курирует администрация районов. Частично эта система дошла до наших дней, вот только количество подобных клубов сильно сократилось, да и называться они стали молодежно-подростковыми.

Ирина Богомазова – Директор молодежно-подросткового центра «Московский»:

"Наши клубы очень востребованы, потому что находятся рядом с домом, они доступны, они бесплатны. В наши клубы свободного общения, спортивные секции, досуговые, прикладного творчества мы берем без отбора. Хочешь танцевать? Приходи, танцуй!"

Сегодня в Московском районе Петербурга одноименный молодежно-подростковый центр объединяет 19 клубов, расположенных в разных жилых кварталах. Насколько востребованы у петербуржцев бесплатные секции этих заведений, можно судить, заглянув на занятия.

Награды и заслуги хореографического ансамбля «Фантазеры», который уже 15 лет работает в клубе «Октябрь», можно перечислять долго. Однако, это не профессиональный коллектив, но, чтобы попасть сюда на занятия в сентябре, записываться приходится в апреле.

Ольга Магиленич – Руководитель клубного формирования по хореографии:

"Мы показывали сегодня только фрагмент урока народного. А они еще занимаются акробатикой, фитнесом, модерн танцами, современными уличными направлениями. У нас такое общее идет образование детей в плане танца."

В Петербурге достаточно много именитых спортивных клубов и специализированных школ, однако спортивные секции по месту жительства никогда не пустуют. На занятиях Михаила Камышьяна дисциплина стоит во главе угла. Тренер даже школьные дневники проверяет,. Тот, кто плохо учится, будет отстранен от занятий.

Михаил Камышьян – Руководитель клубного формирования по дзюдо, м.с.м.к.:

"Нельзя вести себя здесь хорошо, а в школе иметь замечания. Ты если спортсмен и занимаешься спортом, должен везде выглядеть хорошо. Меня воспитывали также в ЖЭКовском клубе в Советском Союзе, и тренер всегда мне говорил: «сначала будь человеком, а потом спортсменом».

В молодежно-подростковых клубах Петербурга можно найти и вовсе уникальные секции. Так, например, юношеский парапланеризм в нашей стране есть всего в десятке регионов. Петербург – один из них.

Андрей Собетов – Руководитель клубного формирования по парапланеризму:

"У нас специфический контингент, таких всегда было не очень много, но они нас находят самыми разными путями, через интернет, через слухи, я уж не знаю как. Приходят те ребята, которым интересна эта вещь – научиться летать, подняться в небо."

Занимаются здесь и так называемыми трудными подростками. Согласно цифрам статистики, в районах Петербурга, где работают молодежно-подростковые клубы, число детских правонарушений существенно ниже. Одним из нововведений специально для тех, кто ничем не хочет заниматься, стали клубы свободного общения.

Виктория Петрова – Психолог:

"Чтобы работать с подростками, это должен быть интересный человек. Это может быть человек молодой или не очень, но он должен обладать определенными талантами, которыми он может поделиться с подростками."

Занятия в молодежно-подростковых клубах бесплатны и необязательны для посещения. Именно поэтому подростки голосуют ногами - в неинтересные секции повторно не приходят. А в те, где им интересно, возвращаются уже студентами

Алексей Петухов, Марина Лобанова – Участники ансамбля «Коловорот»:

"Меня мама когда-то привела сюда в детский хор петь. Вот с тех пор росли, росли и доросли. Сейчас занятия происходят также, как и тогда в детстве. Мы разучиваем песни, ставим танцы, узнаем какие то-новые вещи о жизни, о казачестве в целом."

В советское время в Московском районе Ленинграда действовали около 40 детских клубов по месту жительства. Сегодня в том же Московском районе Петербурга всего 19 молодежно-подростковых клубов, при несравненно большем количестве детей. Так почему бы не развивать направления, которые востребованы и интересны? Что и делает, например, лауреат многочисленных конкурсов театральная студия современного танца «Шаги».

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Екатерина Горбачева, Владимир Пивнев и Андрей Клемешов. Первый канал, Петербург.