Подарки, которые принесут пользу: как помогать тем, кто в этом действительно нуждается?

28 декабря, понедельник, 10:52

"Мишка невиновен". Так назвали новогоднюю акцию сотрудники петербургских фондов. Могут ли подарки навредить и чего по-настоящему ждут дети из кризисных семей или из детских домов от новогодних праздников?

Ирина пять лет назад осталась одна с годовалым ребенком в трудных обстоятельствах. Опорой, которая помогла выстоять, стал Благотворительный фонд "Теплый дом" стало. Групповые занятия для мам с малышами, моральная и материальная поддержка, поездка в палаточный лагерь – это стало лучшими на тот момент подарками и маме и дочери Кате.

Жизнь наладилась, дочь пошла в школу и Ирина теперь дарит сама личное время, работая волонтером в фонде, поддерживающем 200 семей в кризисной ситуации. Под новый год благотворители задаривают детей игрушками, но для семей за чертой бедности важнее повседневная поддержка, которую ведет "Теплый дом", объясняют социальные работники.

"Мишка невиновен" – акция, придуманная креативной командой дизайнеров, чтобы помочь добрым людям сделать по-настоящему актуальный подарок подопечным. Вместо традиционного плюшевого мишки можно купить на сайте мишку виртуального.

Подарки должны быть индивидуальными и со смыслом, иначе они обесценивают и принцип подарка и самого ребенка, формируя у него позицию иждивенца - уверены сотрудники благотворительного Фонда "Шалаш". Детям из приемных семей, переживших травмирующий опыт, они помогают приобрести недостающие и важные для успешной жизни навыки.

Портреты "вождей" российской интернет-индустрии, 12 компьютеров, уголок для чаепития и релакса… Уютное пространство, созданное специально для обучения программированию ребят из детских домов и кризисных семей опустело лишь на время пандемии. Автор проекта "Наше завтра" – крупнейший в России поставщик электронного документооборота, три года финансирует еженедельные занятия ребят с лучшими педагогами, волонтеры рассказывают о своих профессиях, вдохновляют, но мотивация учиться у большинства ребят из детдомов отсутствует, признаются кураторы проекта.

Многие ребята в жизни не имеют своих комнат, а на занятиях увлеченно рисуют и обставляют – компьютерные, сами придумывают и программируют игры. Неважно, станут ли они программистами, дизайнерами или верстальщиками, но время творчества и общения с внимательными взрослыми навсегда останется в памяти как ресурс для развития.

Анастасия Тамило, Екатерина Горбачева, Даниил Кушнеревич, Владимир Пивнев, Первый канал - Петербург.