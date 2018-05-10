Подарки для ветеранов подготовили волонтеры проекта "БабушкиНа радость"

08 мая, вторник, 13:49

Открытки с пожеланиями здоровья и благодарностями за победу и за мир, сладкие подарки и другие приятные мелочи – все это горожане передали подопечным дома ветеранов, которые в праздничные дни особенно нуждаются в заботе и внимании. О празднике, который нас объединяет...

Валентина Михайловна Шуршикова встретила день Победы на улицах Ленинграда. Она прожила в нем всю блокаду, работала на почте, разносила телеграммы. Когда началась война, ей было 14 лет. Сейчас – 90.

Валентина Шуршикова, Житель блокадного Ленинграда:

"Я была в санатории в городе Пушкин… голос Левитана "война, война", так что война началась – я была в Пушкине. Всех нас забирали уже быстренько, мама меня последней электричкой вывезла."

Сначала поздравления, потом чай и разговоры. Валентина Михайловна всегда рада гостям, хотя скучать ей некогда. Сейчас она работает над книгой о Павловском доме ветеранов и живущих в нем людях. Своих читателей уже нашли множество рассказов и автобиографических очерков.

Валентина Шуршикова, Житель блокадного Ленинграда:

"Ангел меня хранит" - это книга о моей жизни, их пять книг, сейчас в типографии издается одна объединенная, эти все разошлись уже дарить."

Идеей навестить и поздравить одиноких пожилых людей семь лет назад загорелась Анастасия Бутинёва. В социальных сетях предложила друзьям к ней присоединиться. В итоге подарков набралось на пять домов ветеранов. ...

Юлия Демьянова, Антон Голубев, Татьяна Осипова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.