23 декабря, пятница, 12:31

С каждым годом в нашем городе становится все больше волшебников. Накануне зимних праздников взрослым предлагается принять участие в акции «Подари Новый год» и воплотить заветное желание ребенка с онко-гематологическим диагнозом.

Это не просто велосипед. Это мечта маленькой девочки Ульяны Рыжовой, которую воплотил известный актер Алексей Морозов. "Для Деда Мороза у меня даже фамилия подходящая", - шутит Алексей. Трехлетней Уле, после восьми месяцев химиотерапии, нельзя ходить на елки и общаться с детьми. Они с Алексеем подружились сразу.

Алексей Морозов, Актер:

"Ну вот, нарисовали жирафа – прекрасный жираф-головастик – разноцветный, с зелеными щеками и зеленым ртом, и еще пятнышки такие. А там дым идет – там баньку топят."

Свой велосипед Уля первым делом накормила, а нового друга дядю Лешу – полечила.

Наталья Рыжова, мама Ульяны:

"На данный момент жизни у нее только два основных занятия: это доктор и еда – повар. Доктор – она много месяцев пролежала в больнице, это долго, а еда, потому что есть в лечении гормональные препараты, и когда она на них – все время хочет есть. Поэтому думает о еде, готовит ее, рисует."

В семье трое детей. И мама Ульяны призналась: поддержали в трудное время добрые люди, врачи первой городской больницы, мамы на отделении. Теперь вот добрый волшебник из кино, подаривший велосипед, который очень нужен ребенку.

Наталья Рыжова, мама Ульяны:

"От химиотерапии страдают ноги, начинают болеть – их надо развивать. Ролики нельзя, самокат нельзя. А вот велосипед устойчивый, четырехколесный. Мечта сбылась, благодаря доброму волшебнику Алексею Морозову, думаю, она будет очень счастлива."