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03 июня, четверг, 11:16

Почтальон Печкин живет в Петербурге

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Студия "Союзмультфильм" затеяла интересный конкурс - кто больше похож на героя мультика. Одним из победителей стал петербургский байкер, мотомеханик Дмитрий Сидоркевич.

В детстве моим любимым мульт-персонажем был Капитан Врунгель - откровенничает петербургский Печкин. Дмитрий Сидоркевич, бывалый участник военно-исторической реконструкции и байкер не выбирал судьбу: с легкой руки друзей уже 5 лет носит прозвище Печкин.                                                                                                                                                                            

"Образ -  длинный нос, усы, шапка-ушанка, похож на Печкина".                                              

Оставалось только подобрать антураж, плащ деревенского почтальона 80-х и... мотороллер с мультяшным именем Муравей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Отреставрировать раритет  82-го года для сотрудника мотомастерской не составило труда. Теперь "Муравей" официально зарегистрирован и бойко катает хозяина на городские мотособытия и ретропарады. А вот фотосессия в образе Печкина, присланная Сидоркевичем шутки ради на конкурс Двойников Печкина  в Союзмультфильм, принесла ему всероссийскую славу.    

Поездка на студию "Союзмультфильм", встреча с Иваном Охлобыстиным, который озвучивает Печкина в современном мультсериале Простоквашино... Сельский почтальон активно вмешался в судьбу петербургского мотослесаря. О Сидоркевиче стали писать статьи, а спустя полгода он получил в подарок... велосипед. Но не от папы дяди Федора – от директора сети веломагазинов.                                                                                                            

                                                                                                                                                                      

А потом подумали: зачем только дарить велосипед, если можно сделать еще одно доброе дело? И установили у магазина велосипедов ящик Почта Печкина.Появились почта и адрес в ноябре прошлого года, а корреспонденцией питерского простоквашинца уже засыпали. География обширная: от Беларуси до отдаленных уголков России.                                                                                                           

                                         

Тематика корреспонденции разнообразная: от поздравлений с праздниками до просьб найти друга по переписке, или записать видеопоздравление с Днем рождения. От пенсионеров поступают самые пронзительные письма, признался Дмитрий.                                                                                                 

риходят письма от пенсионеров с просьбами что-то прислать. Воспринимают немного как Деда Мороза. Заказывают очки для чтения, лекарства, ходунки.  Было трогательное письмо бабули из Новосибирска, которая рассказывала, что там ни интернета, ни тв нет, радио, газеты и все.  Пришла мысль: я договорился с редакциями двух газет и бабушке подарили подписки, а  через телефон организовали прямой эфир с ней. Это просто возникла мысль, в редакции не отказали. Спасибо".                                          

Дмитрий рад любой возможности помогать, пусть даже в образе Печкина. В отличие от персонажа мультика – изначально хитрюги и жадины, петербургский Печкин задолго до появления велосипеда полюбил животных, общение с людьми, путешествия на природу, экстремальный спорт и всевозможные приключения.

Анастасия Тамило, Катерина Горбачева, Олег Подъячев  Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 
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Почтальон Печкин живет в Петербурге

Почтальон Печкин живет в Петербурге

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