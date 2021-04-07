Почему детям с ограниченными возможностями здоровья и обычным детям полезно учиться под одной крышей?

06 апреля, вторник, 11:17

В одном из классов этой общеобразовательной школы учатся дети с аутизмом. Уроки проходят по индивидуальной программе, но на некоторых занятиях и на переменах ребята вместе с обычными детьми. Сегодня, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, мы побывали на таких уроках.

9 часов утра. Семён, Ника, Витя и Саша спешат на занятия вместе с другими школьниками. Уроки каждый будний день, как в обычной начальной школе. За три года посещения ресурсного класса их жизнь сильно изменилась. Ребята многому научились, а главное – стали легче адаптироваться к новым обстоятельствам и людям.

До этого Витя ходил в коррекционную школу. Педагоги с ним не справлялись - и постоянно звонили с просьбой забрать ребенка. Таким детям нужен особый подход. Учиться с ними работать, приходилось у западных специалистов. Начинать пришлось можно сказать с нуля – 269-я школа была второй в городе, где появился "ресурсный класс".

Занятия начинаются с общего круга, потом проходят по индивидуальной программе.

Параллельно с выполнением заданий дети учатся, например, спокойно реагировать на отказ. Главные задачи педагогов – прикладной анализ поведения и инклюзивные практики.

На переменах педагоги организуют общие игры, или приглашают детей из обычных классов в гости. Совместно проходят, например, танцы или уроки физкультуры. За время таких занятий ребята привыкли друг другу и даже подружились.

Для обычных школьников такое соседство тоже полезно – это замечают многие родители.

В дирекцию школы постоянно поступают звонки от родителей из разных регионов России, с просьбой принять их детей в класс. Места всего 4, но школа готова делиться опытом с другими.

Во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма в Петербурге прошли несколько акций. Например, фонд "Мы тоже тут" устроил флешмоб в парке 300-летия. Он помогает людям с инвалидностью стать полноправными членами общества.

Проблемами детей с аутизмом занимается несколько некоммерческих организаций в городе. "Спектр А", например, развитием ресурсных классов и инклюзивного спорта. Фонд "Антон тут рядом" помогает семьям комплексно. Недавно они запустили новый проект: инклюзивный детский центр для дошкольников.

Марьяна, мама шестилетнего Марселя, говорит, что до сих пор не может поверить своему счастью и тому, что такие перемены произошли всего за два месяца, благодаря особой программе и грамотным специалистам. В этом центре только четверть детей имеет расстройства аутистического спектра. Все остальные в группе – обычные дети, родители которых поддержали идею: вырастить новое, более терпимое общество, где люди будут лучше друг друга понимать и быть добрее друг другу.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург