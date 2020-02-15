Победить болезнь вместе! О программах реабилитации - и поддержки маленьких пациентов

14 февраля, пятница, 13:13

За чаем на этой кухне встречаются четыре семьи с маленькими детьми из разных городов России. Все они приехали в Петербург, чтобы пройти лечение в НИИ детской онкологии имени Горбачевой. О программах реабилитации - и поддержки маленьких пациентов.

Алексей хвастается успехами дочери: за месяцы постельного режима научилась считать, выучила алфавит. В свои четыре года Аксинья успела многое пережить. У девочки был острый лейкоз, ей сделали пересадку костного мозга, сейчас - долгий процесс восстановления, требующий постоянного контроля специалистов. Если все будет хорошо, малышка поправится.

Для ухода за дочерью мужчине пришлось оставить работу - жена дома с младшим ребёнком, а он – регулярно летает из Уфы в Петербург на осмотр в онкологический центр. Но место в больнице дают только на время самой операции, и каждый раз приходится решать, где жить в чужом городе. Ситуация была бы безвыходной, если бы не благотворительный фонд.

Впрочем, даже имея работу, они не смогли бы платить за аренду, рассказывают соседи, семья Дудиных из Приморского края. К тому же больным нужны особые условия и чистота. Зная об этой проблеме, фонд "Адвита" арендует квартиры для пациентов из других городов на время реабилитации. В каждой три-четыре комнаты и общая кухня, есть все, что нужно для жизни.

Программу помощи назвали "Открой доступ". Только на аренду квартир уходит 900 тысяч в месяц.

Помимо этого нужна помощь в покупке лекарств, даже средства гигиены во время тяжёлого лечения превращаются в серьёзную статью расходов. В фонде принимают и денежные пожертвования через сайт, смс или Сбербанк онлайн, и необходимые вещи.

В особой "коробке храбрости" - игрушки, которые маленьким пациентам предлагают выбрать после неприятной процедуры. Чтобы отвлечь детей от больничной обстановки, все средства хороши.

Волонтеры проводят творческие занятия и мастер-классы, сейчас, например, показывают, как сделать украшения в технике декупаж.

Врачи вселяют надежду: страшный диагноз - не приговор, терапия может быть успешной, медицина движется вперёд. Но для выздоровления очень важен этап реабилитации.

Сейчас в больнице работает отделение восстановительной медицины и учебные классы. Плюс - строится новый клинико-реабилитационный центр, а значит, будет больше мест и больше возможностей.

Четырнадцатилетний Саша из Калининградской области борется с болезнью уже 4 года. Его история похожа на сотни других: ничего не предвещало беды, потом резко ухудшилось самочувствие.

Даже 50 рублей могут помочь таким больным справиться с их болезнью, ведь большие суммы складываются из маленьких пожертвований. Их можно сделать через сайт фонда или отправив смс на номер 3443 со словом адвита и суммой. И для многих ценна не только сама помощь, но ощущение, что ты не один на один со своей бедой.

Юлия Демьянова, Антон Голубев, Линда Черкасова, Ангелина Введнская. Первый канал, Петербург