По тропам истории Северного Приладожья. Краеведческие музеи Карелии

25 апреля, вторник, 09:34

Бывший военный бункер внутри гранитной скалы стал популярным у туристов подземным музеем «Гора филина», где можно узнать и о военном прошлом, и о геологии района.

Этот музей появился благодаря инициативе одного человека, который сумел собрать вокруг себя единомышленников, увлечённых историей края. Такие же общественные инициативы помогли создать и туристическую тропу "Линия У", и Куркиёкский краеведческий центр с уникальной экспозицией лишайников.

О людях, которые любят Карелию, и их проектах расскажем в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург