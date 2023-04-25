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25 апреля, вторник, 09:34

По тропам истории Северного Приладожья. Краеведческие музеи Карелии

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Бывший военный бункер внутри гранитной скалы стал популярным у туристов подземным музеем «Гора филина», где можно узнать и о военном прошлом, и о геологии района.

Этот музей появился благодаря инициативе одного человека, который сумел собрать вокруг себя единомышленников, увлечённых историей края. Такие же общественные инициативы помогли создать и туристическую тропу "Линия У", и Куркиёкский краеведческий центр с уникальной экспозицией лишайников.

О людях, которые любят Карелию, и их проектах расскажем в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

 

 
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