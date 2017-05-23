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23 мая, вторник, 14:02

Пластическое искусство - когда движение больше слов

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В 80-е годы в Ленинграде не было ни одного ДК, который не обзавелся бы собственным театром пантомимы, а теперь такие студии – на вес золота. "Пантомима умерла", сетуют театроведы. "Да здравствует пантомима!"- парируют петербургские коллективы.

Тренинг, для актера театра пантомимы — вечный спутник, это касается и выпускника театрального института и мастера спорта по гимнастике. Упражнений на развитие всех групп мышц — мало, мы должны уметь выражать через движение внутреннее действие — уверяет  Людмила Белова, руководитель Театра пантомимы и пластики «Ателье». 

Театр родился в 2003 году из 30-ти лет экспериментов с жестом и пластикой, на которые создателя «Ателье» вдохновила встреча с легендарным мимом, Валерием Мартыновым и основоположником искусства «пластической драмы» Гедрюсом Мацкявичюсом. Театр «Ателье» далек от пантомимы с элементами клоунады.  «Война» — постановка по книге Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо», а «Шинель» —  уже третья  редакция спектакля по повести Гоголя.   

Если Вы увидите на улице прохожего с выбеленным лицом и необычайно подвижной мимикой -скорее всего, им окажется актер тетра «Со-творение». Классическая пантомима Марселя Марсо и Леонида Енгибарова в Петербурге жива и, судя по отзывам зрителей,  и премьерам — любима.

Кирилл и Полина Косовы, создатели театра «Со-творение» вместили все фильмы о супергероях в самый забавный эпизод своего «Мим-шоу: Город мимов». Спектакль в 2012 году удостоился театральной премии «Прорыв». Мы работаем не только в жанре пантомимы,  признаются режиссеры. Современный театр - всегда синтез, так что,  задействуется  в постановках даже театр теней. Гриму и реквизиту в «Со-творении» уделяется особое внимание.                                                                                                                                              

 

 
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