10:20 18 мая, среда
RSS В избранное
17 мая, вторник, 14:15

Планета Земля и экологический процессы глазами медиахудожников

Версия для печати

Фестиваль медиаискусств "METAXIS" в этом году посвящён Земле. Научные исследования, экологические изменения и процессы, происходящие на планете, художники представили в виде видео инсталляций, которые буквально окружают зрителей со всех сторон. О современных медиахудожниках и их проектах.

Под куполом Планетария № 1 на Обводном канале можно было увидеть творчески переосмысленные миры бактерий и полезных ископаемых, исчезающие леса и пути миграции живых существ. Экология – тема, которая действительно волнует молодёжь. Например, проект "О чем молчат или говорят горы" вдохновлен исследованиями древнейших микроорганизмов.

А это видео посвящено взаимодействию человека и окружающей среды.

Эта работа - часть группового проекта участников образовательного курса по купольной графике. В течение месяца студенты изучали специфику жанра, ведь картинка на куполе собирается при помощи множества проекторов, объединенных в один экран. Подспорьем в работе были очки виртуальной реальности.

Обучение проходило в лаборатории при университете промышленных технологий и дизайна. Здесь следят за модой, в том числе, и в дизайне мультимедиа.
Гости фестиваля "METAXIS" свое путешествие в абстрактные миры могли начать с лекции об истории жанра. Ликбез о том, с чего начиналось медиаискусство в конце 60-х – и какие возможности у него есть сейчас, меняет восприятие увиденного.

Ксения Сангина - медаихудожница и преподаватель, ведёт занятия в том числе и для образовательных проектов при Планетарии № 1. Здесь изучают искусство новых медиа: создание виртуальной и дополненной реальности, аудиовизуальных проектов, медиансталляций. Здесь же показывают свои работы.

Выставка "Сад сновидений" объединяет разных петербургских художников и дизайнеров, теперь она дополнится еще одним объектом – интерактивной инсталляцией о влиянии человека на планету.

Инсталляция останется здесь как минимум на ближайший месяц, а фестивальный показ на куполе прошёл всего один раз. Далее работы участников "METAXIS" покажут в планетариях в Нижнем Новгороде и Ереване.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
13 мая, 13:45
Яркие события культурной жизни города

Яркие события культурной жизни города

О выставках, концертах и премьерах спектаклей
16 мая, 13:15
Нарушение способности к чтению. Как помочь ребенку преодолеть дислексию?

Нарушение способности к чтению. Как ...

О системе обучения детей с дислексией
Вчера, 14:15
Планета Земля и экологический процессы глазами медиахудожников

Планета Земля и экологический процессы ...

О фестивале медиаискусств METAXIS

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72