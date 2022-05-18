Планета Земля и экологический процессы глазами медиахудожников

17 мая, вторник, 14:15

Фестиваль медиаискусств "METAXIS" в этом году посвящён Земле. Научные исследования, экологические изменения и процессы, происходящие на планете, художники представили в виде видео инсталляций, которые буквально окружают зрителей со всех сторон. О современных медиахудожниках и их проектах.

Под куполом Планетария № 1 на Обводном канале можно было увидеть творчески переосмысленные миры бактерий и полезных ископаемых, исчезающие леса и пути миграции живых существ. Экология – тема, которая действительно волнует молодёжь. Например, проект "О чем молчат или говорят горы" вдохновлен исследованиями древнейших микроорганизмов.

А это видео посвящено взаимодействию человека и окружающей среды.

Эта работа - часть группового проекта участников образовательного курса по купольной графике. В течение месяца студенты изучали специфику жанра, ведь картинка на куполе собирается при помощи множества проекторов, объединенных в один экран. Подспорьем в работе были очки виртуальной реальности.

Обучение проходило в лаборатории при университете промышленных технологий и дизайна. Здесь следят за модой, в том числе, и в дизайне мультимедиа.

Гости фестиваля "METAXIS" свое путешествие в абстрактные миры могли начать с лекции об истории жанра. Ликбез о том, с чего начиналось медиаискусство в конце 60-х – и какие возможности у него есть сейчас, меняет восприятие увиденного.

Ксения Сангина - медаихудожница и преподаватель, ведёт занятия в том числе и для образовательных проектов при Планетарии № 1. Здесь изучают искусство новых медиа: создание виртуальной и дополненной реальности, аудиовизуальных проектов, медиансталляций. Здесь же показывают свои работы.

Выставка "Сад сновидений" объединяет разных петербургских художников и дизайнеров, теперь она дополнится еще одним объектом – интерактивной инсталляцией о влиянии человека на планету.

Инсталляция останется здесь как минимум на ближайший месяц, а фестивальный показ на куполе прошёл всего один раз. Далее работы участников "METAXIS" покажут в планетариях в Нижнем Новгороде и Ереване.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.