Петропавловская крепость, Эрмитаж, ЦВЗ "Манеж" открывают залы; Мариинский театр снова встречает зрителей

10 июля, пятница, 08:52

Музеи Петербурга постепенно выходят из режима изоляции и вновь открывают свои двери для посетителей, хотя и с определенными ограничениями. О событиях культурной жизни Северной столицы расскажем прямо сейчас.

Заячий остров и Петропавловская крепость вновь открыты для всех. С 6 июля здесь принимают посетителей. Экспозиции Петропавловской крепости будут открываться постепенно, но уже работают Петропавловский собор, тюрьма Трубецкого бастиона и Музей космонавтики и ракетной техники. Сегодня открывается экспозиция истории Санкт-Петербурга в Комендантском доме. Однако, чтобы попасть в любые музейные помещения, придется в обязательном порядка надеть средства защиты.

Филиалы музея истории Санкт-Петербурга, среди которых музей Печати, Музей-квартира Блока, Дом Матюшина и музей Кирова открылись накануне. 12 июля в День святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Петропавловском Соборе пройдет праздничная литургия.

Главный музей Северной столицы – Государственный Эрмитаж - также готовится к открытию. 15 июля первые гости смогут вновь любоваться интерьерами Зимнего дворца и шедеврами искусства, но при условии соблюдения некоторых правил. Билеты приобретаются только онлайн, и в момент покупки посетитель должен выбрать один из двух предлагаемых маршрутов

Время посещения разбито на сеансы, первый из которых начинается в 12 часов дня. Максимальное количество человек в рамках одного сеанса ограничено, также как и время нахождения в музее. После каждого сеанса в помещениях проводится дезинфекция. Маски и перчатки для посетителей, впрочем, как и для сотрудников музея, обязательны. Пока в интернете доступны билеты с 15 по 31 июля.

Абсолютно новый культурологический проект, собранный из двух именитых фото архивов "Магнум Фотос" и Фонда Анри Картье-Брессона экспонируется в эти дни в Манеже. Выставка показывает портрет нашей страны с 1947 года по сегодняшний день в работах легендарных документальных фотографов: Анри Картье-Брессона, Роберта Капы, Евы Арнольд, Томаса Дворжака и других.

Посетителям представлены более 250 работ 39 фотографов. Часть из них впервые демонстрируется публике. На первом этаже Манежа собраны фотографии эпохи СССР с 1947 года до конца 1980-х, второй этаж - это визуальный рассказ про новую Россию с 1990 года до наших дней.

Мариинский театр также возвращается к своему зрителю. Зал далеко не полон, все посетители рассаживаются с соблюдением необходимой дистанции, но здесь вновь звучат музыкальные шедевры в исполнении звезд.

Накануне в Мариинском театре прозвучал Первый фортепианный концерт Дмитрия Шостаковича. Маэстро Валерий Гергиев вышел на сцену с давним другом театра – пианистом Денисом Мацуевым. А Сегодня вечером Денис Мацуев в сольной программе исполнит сочинения Шумана, Прокофьева, Чайковского и Стравинского.

В субботу днем в Мариинском театре зазвучит оперная классика, а уже вечером и в воскресенье публику ждут три гала-концерта при участии звезд балетной труппы. Все концерты проходят на сцене Мариинского-2, где действуют особые меры безопасности и количество зрительских мест сокращено до одной тысячи.

Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.