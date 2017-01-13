Петербургский Ник Вуйчич и его новые проекты

13 января, пятница, 17:02

Петербургским Ником Вуйчичем называют режиссера Сергея Карчеменко. Оказавшись в юности прикованным к инвалидному креслу, он продолжает ставить спектакли, воплощать в жизнь свою идею творческого центра для людей с ограниченными возможностями, а недавно встретил свою настоящую любовь.

"А муза и глохла и слепла, в земле истлевая зерном, чтоб после, как феникс из пепла, в эфире восстать голубом".

Однажды молодая актриса Юлия попросила режиссера Сергея Карчеменко поставить для нее спектакль по произведению Елены Вечтомовой «Вместе-навсегда».

Свой диагноз «рассеянный склероз», режиссер узнал еще на первом курсе Школы Драмы имени Горбачева, но, будучи прикованным к инвалидному креслу, Сергей осуществил больше десятка постановок. Проект «Вместе навсегда» навсегда объединил двух любящих людей.

Юлия Карчеменко, актриса: "Первое впечатление я подумала: "А что дальше? Как с ним работать?". Сережа очень жестко работает с актрисой, даже меня до слез довел... Но мы поняли друг друга. Мы это называем божественным всегда одна душа ищет другую. И мы когда столкнулись с ним, я поняла, насколько теперь наполнена".

Сергей Карчеменко, режиссер: "Познакомились на совместном проекте, ничто не предвещало служебный роман. Когда мы поставили спектакль, пошли гулять в парк, там надо было с горки скатываться. Я тогда себе подумал: "Если скатит – моя. Все". И Юля скатила меня, на коляске".

Сергей и Юля поженились год назад. Своего жилья с доступной средой для Сергея - пока нет, и их приютили друзья. Предубеждение родственников и знакомых рассеяла искренность и глубина отношений. Нас объединила любовь к театру, шахматам, интерес к Библии и поэзии – рассказывают супруги. А еще – вера в то, что Сергей встанет на ноги помогает делать ежедневные шаги к их общему чуду.

"Вот как мы двигаемся, надо напрячь мышцу, дать импульсу сигнал и только потом что-то. Давай, ты же можешь!"

Несмотря на скепсис большинства медиков, Юля и Сергей используют для лечения все возможности, но теперь, увы, только платной медицины. Бесплатной реабилитации при диагнозе Сергея не предусмотрено.

Юлия Карчеменко, актриса: "Нам помогли, мы обращались в приход Феодоровского собора. И люди пошли сдавать деньги. Мы собираем только на лечение. Сначала стали шею держать, потом на вертикализаторе, появилось стояние у него, он может напрягать мышцы. А раньше мышцы были в расслабленном состоянии, сейчас он может напрягать, двигать. Перемещать руку. Пока от себя. И пусть мы на миллиметр подвинулись, но если организм откликается, то можно работать".

Сергей Карчеменко, режиссер: "До Юли я спокойно жил, сидел, смотрел футбол под крылышком родителей. С появлением Юли я работаю, у меня появляется стимул, я хочу встать, и я должен встать. Для Юли и для людей. Чтобы показать им, что это возможно. Главное, чтобы Юля все выдержала."

Сергей и сам пробует зарабатывать постановками на лечение и на проект арт-центра для людей с ограниченными возможностями «Открытые двери». Проект уже помог сделать первые шаги к творческой реализации актеру Ивану Нагибину и художнице с ДЦП Юле Безбородовой. Юля заговорила и стала двигаться только в три года, после операции, сделанной доктором Эльзибатом. В детстве она рисовала врачей, теперь пишет маслом пейзажи, ее главный ассистент – папа. Работы самоучки привлекли внимание Сергея в социальных сетях.

Юлия Безбородова, художница: "Мне молодой человек написал, это Сергей, и предложил мне попробовать себя проявить в обществе, сделать первую выставку. Я долго думала, но потом все сложилось и 1 октября 2015 года у меня состоялась первая выставка в Доме молодежи. Очень удачно, после этого еще 4 выставки было. Сергей дал мне шаг вперед, я ждала, когда это свершится – первый толчок".

Теперь у Юли покупают работы галереи, а она, стремясь совершенствовать стиль, посещает мастер-классы именитых художников. Проект арт-центра для людей с ограниченными возможностями «Открытые двери», задуманный Сергеем в 2015 году, был признан лучшим проектом года на конкурсе «Первый микрофон». И хотя город пока не нашел помещения, где люди с ограниченными возможностями будут рисовать, ставить спектакли, общаться и реализовывать себя, Сергей верит, что и он и его проект встанут на ноги, ведь им помогает любовь.

Сергей Карчеменко, режиссер: "Я считаю так, если мы помогли даже одному человеку – это уже много, значит, я иду верным путем".

Анастастия Тамило, Екатерина Горбачева, Максим Беляев, Антон Голубев, Владимир Пивнев, Валентина Говорушкина, Первый канал-Санкт-Петербург.