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13 января, пятница, 17:02

Петербургский Ник Вуйчич и его новые проекты

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Петербургским Ником Вуйчичем называют режиссера Сергея Карчеменко. Оказавшись в юности прикованным к инвалидному креслу, он продолжает ставить спектакли, воплощать в жизнь свою идею творческого центра для людей с ограниченными возможностями, а недавно встретил свою настоящую любовь.

 "А муза и глохла и слепла, в земле истлевая зерном, чтоб после, как феникс из пепла, в эфире восстать голубом".                                                                                                                                                       

Однажды молодая актриса Юлия попросила режиссера Сергея Карчеменко поставить для нее спектакль по произведению Елены Вечтомовой «Вместе-навсегда».  

Свой диагноз «рассеянный склероз», режиссер узнал  еще на первом курсе Школы Драмы имени Горбачева, но, будучи прикованным к инвалидному креслу, Сергей осуществил больше десятка постановок. Проект «Вместе навсегда» навсегда объединил двух любящих людей.  

 

Юлия Карчеменко, актриса: "Первое впечатление я подумала: "А что дальше?  Как с ним работать?". Сережа очень жестко работает с актрисой,  даже меня до слез довел...  Но мы поняли друг друга.  Мы это называем божественным всегда одна душа ищет другую. И мы когда столкнулись с ним, я поняла,  насколько теперь  наполнена".

Сергей Карчеменко, режиссер: "Познакомились на совместном проекте, ничто не предвещало служебный роман.  Когда мы поставили спектакль, пошли гулять в парк, там надо было с горки скатываться. Я тогда себе подумал: "Если скатит – моя. Все". И Юля скатила меня, на коляске".

Сергей и Юля поженились год назад. Своего  жилья  с доступной средой для Сергея - пока нет, и их приютили друзья. Предубеждение родственников и знакомых рассеяла искренность и глубина отношений. Нас объединила любовь к театру, шахматам, интерес к Библии и поэзии – рассказывают супруги. А еще – вера в то, что Сергей встанет на ноги помогает делать ежедневные шаги к их общему чуду.   

"Вот как мы двигаемся, надо напрячь мышцу, дать импульсу сигнал  и только потом что-то.  Давай, ты же можешь!"

Несмотря на скепсис большинства медиков, Юля и Сергей используют для лечения все возможности,  но теперь, увы, только платной медицины. Бесплатной реабилитации  при  диагнозе Сергея  не предусмотрено.

Юлия Карчеменко, актриса: "Нам помогли, мы обращались в приход Феодоровского собора. И  люди пошли сдавать деньги. Мы собираем только на лечение.  Сначала стали шею держать, потом на вертикализаторе, появилось стояние у него, он может напрягать мышцы. А раньше мышцы были в расслабленном состоянии,  сейчас он может напрягать, двигать. Перемещать руку. Пока от себя. И пусть мы на миллиметр подвинулись, но если организм откликается, то можно работать".

 Сергей Карчеменко, режиссер: "До Юли я спокойно жил, сидел, смотрел футбол под крылышком родителей. С появлением Юли я работаю, у меня появляется стимул, я хочу встать,  и я должен встать. Для Юли и для людей. Чтобы показать им, что это возможно. Главное, чтобы Юля все выдержала."   

Сергей и сам пробует зарабатывать  постановками на лечение и на проект арт-центра для людей с ограниченными возможностями «Открытые двери». Проект уже помог сделать первые шаги к творческой реализации актеру Ивану Нагибину и художнице с ДЦП Юле Безбородовой. Юля заговорила и стала двигаться только в три года, после операции, сделанной доктором Эльзибатом. В детстве она рисовала врачей, теперь пишет маслом пейзажи, ее главный ассистент – папа. Работы самоучки привлекли внимание Сергея в социальных сетях.

Юлия Безбородова, художница: "Мне молодой человек написал,   это Сергей, и предложил мне попробовать себя проявить в обществе, сделать первую выставку.  Я долго думала, но потом все сложилось и 1 октября 2015 года у меня состоялась первая выставка в Доме молодежи.  Очень удачно, после этого еще 4 выставки было.  Сергей дал мне шаг вперед, я ждала, когда это свершится – первый толчок".

Теперь у Юли покупают работы галереи, а она, стремясь совершенствовать стиль, посещает мастер-классы именитых художников. Проект арт-центра для людей с ограниченными возможностями «Открытые двери»,  задуманный Сергеем в 2015  году, был признан лучшим проектом года на конкурсе «Первый микрофон». И хотя город пока не нашел помещения, где люди с ограниченными возможностями будут рисовать, ставить спектакли, общаться и реализовывать себя, Сергей верит, что и он и его проект  встанут на ноги, ведь им помогает любовь.   

Сергей Карчеменко, режиссер: "Я считаю так, если мы помогли даже одному человеку – это уже много, значит, я иду верным путем".

Анастастия  Тамило, Екатерина Горбачева, Максим  Беляев, Антон  Голубев, Владимир Пивнев, Валентина Говорушкина, Первый канал-Санкт-Петербург. 

 

 

 
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