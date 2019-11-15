Петербургский международный культурный форум начал свою работу. Российские промышленники собрались на одной площадке. Молодым семьям вручили ключи от квартиры

14 ноября, четверг, 15:39

Город и общество, экономика и социальная сфера, мы следим за всеми событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных из них.

Сегодня в Петербурге начинает работу 8-й международный культурный форум. В течение 4-х дней ведущие эксперты в области искусства со всего мира, звезды театра и кино, музыки и балета, официальные лица и представители бизнеса обсудят актуальные вопросы культуры. Центральной площадкой Форума, как и в предыдущие годы, станет Главный штаб Эрмитажа.

Более 300 мероприятий охватят 90 площадок, расположенных в разных уголках Петербурга, а также в Ленинградской области. Почетный статус страны-гостя Культурного форума в этом году у Китайской народной республики.

Накануне в Экспофоруме начались Дни промышленности и инноваций. На объединенной площадке проходят события сразу трех отраслевых форумов, центральным из которых стал 12-й международный инновационный форум. Среди главных вопросов, которые обсуждают участники: как быстрее внедрять инновации на реальном производстве и как тиражировать успешный опыт подобной диверсификации?

В стране достаточно новых идей и технологий, но еще до внедрения их на предприятиях, несколько лет уходит на подготовку документов и формальные согласования.

На этой неделе председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Виктор Борщев торжественно вручил документы на приобретение квартир молодым семьям. Это - результат реализации программы "молодежи-доступное жилье", в рамках которой город предоставляет возможность покупки квартир на условиях беспроцентной рассрочки сроком на 10 лет.

Участникам программы предлагаются квартиры в домах, прошедших комплексный капитальный ремонт в разных районах города. За время действия этого проекта свои жилищные условия смогли улучшить больше 30 тысяч петербургских семей.

Ленинградская область продолжает реализацию проекта "Цифровая экономика". Уже в ближайшее время жителям всего региона станут доступны электронные медицинские карты и онлайн запись в лечебные учреждения. Школы и даже детские сады с приходом широкополосного скоростного интернета смогут расширить формы обучения. Одним из первых реализованных проектов стал ситуационный центр губернатора Ленинградской области, который объединяет информационные и аналитические системы Правительства области и федеральных ведомств.

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.