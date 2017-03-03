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03 марта, пятница, 12:42

Петербургский Союз художников отмечает 85-летие

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В Петербурге в эти выходные пройдет День Художника. Его придумали в Северной столице 5 лет назад, и с тех пор он пользуется большой популярностью. А в этом году праздник совпал с 85-летием Союза художников.

Масло, акварель, акрил, скульптура и декаративно-прикладное искусство. Около двух тысяч работ в разных жанрах. Это одна из самых грандиозных выставок петербургского Союза художников. Все произведения прошли особый конкурс. В течение полугода жюри отбирало лучшие из них - учитывались и профессиональный уровень авторов, и стиль исполнения.

Александр Сайков – Председатель правления Санкт-Петербургского Союза художников:

"На этой выставке, чем мы очень гордимся , очень много произведений музейного уровня, которые в будущем , я надеюсь, займут место в музеях наших российских и петербургских , потому что эти работы выполнены не по заказу. Это чисто работа творческая по велению сердца, по велению души , они очень искренние, и при этом высоко профессионально сделанные, и даже человек , который никогда не интересовался искусством, мимо них спокойно пройти не сможет."

На выставке можно увидеть и знаменитый трехметровый валенок Валерии Лошак, который недавно был занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самое большое бескаркасное произведение искусства из шерсти. Он полностью сделан вручную по запатентованной авторской технологии. Причем, этот арт-объект совершенно не боится влажной погоды. Это уже третий гигантский валенок Валерии, первые два стоят на улице в Москве и в Мандрогах.


 Ирина Товкалева. Олег Подъячев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 
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