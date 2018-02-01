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31 января, среда, 13:24

Петербургские зарисовки армянской художницы

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До остановки «Академия Художеств» можно было доехать на трамвае вплоть до 2006 года. Потом трамвайные пути разобрали, но живописное свидетельство о них сохранилось на картине художницы Дзовинар Бекарян. По маршруту номер 5 она ездила из дома на занятия в Академию.

Дзовинар Бекарян, художница: "Я выходила ночью.. никого не было.. поливальная машина проедет, махнет мне, и я просто ходила пешком и рисовала".

 
Родной город - как главный герой произведений. На выставке «Городские истории» - целая эпоха, с середины 70-х до наших дней. На первый взгляд, Петербург на картинах Дзовинар Бекарян как будто вне времени: слегка условный, немного сказочный. Но если присмотреться, то можно заметить детали, которых больше нет.
 
Дзовинар Бекарян, художница: "Канал Грибоедова для меня просто родной канал, он у меня исписан и изрисован… Это красный дом такой, он сейчас другого цвета
 
Открытие выставки в Музее городского электрического транспорта приурочили ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады. Сама художница родилась в 1940-м году в городе на Неве. Сразу после начала войны она вместе с матерью уехала в эвакуацию и самых тяжелых лет не помнит. Одно из первых детский воспоминаний – это День Победы, который художница встретила у родственников под Ереваном. 
 
 
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