Петербургские зарисовки армянской художницы

31 января, среда, 13:24

До остановки «Академия Художеств» можно было доехать на трамвае вплоть до 2006 года. Потом трамвайные пути разобрали, но живописное свидетельство о них сохранилось на картине художницы Дзовинар Бекарян. По маршруту номер 5 она ездила из дома на занятия в Академию.

Дзовинар Бекарян, художница: "Я выходила ночью.. никого не было.. поливальная машина проедет, махнет мне, и я просто ходила пешком и рисовала".

Родной город - как главный герой произведений. На выставке «Городские истории» - целая эпоха, с середины 70-х до наших дней. На первый взгляд, Петербург на картинах Дзовинар Бекарян как будто вне времени: слегка условный, немного сказочный. Но если присмотреться, то можно заметить детали, которых больше нет.

Дзовинар Бекарян, художница: "Канал Грибоедова для меня просто родной канал, он у меня исписан и изрисован… Это красный дом такой, он сейчас другого цвета

Открытие выставки в Музее городского электрического транспорта приурочили ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады. Сама художница родилась в 1940-м году в городе на Неве. Сразу после начала войны она вместе с матерью уехала в эвакуацию и самых тяжелых лет не помнит. Одно из первых детский воспоминаний – это День Победы, который художница встретила у родственников под Ереваном.