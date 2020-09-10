05:43 10 сентября, четверг
RSS В избранное
09 сентября, среда, 09:30

Петербургские школы привыкают работать по-новому

Версия для печати

Измерение температуры, антисептики для рук, отмена массовых мероприятий - новая реальность, в которой уже живут и учатся все российские школьники с 1 сентября. Они открылись в очном формате, но с существенными ограничениями Роспотребнадзора. Учиться в таких условиях не привычно.

В школах по всей стране привыкают работать по-новому. Учителя и персонал, уже натренированные друг на друге, измеряют температуру с первой попытки. На входе во все школы организованы утренние фильтры. Если есть температура или симптомы простуды, к занятиям не допускают. Там, где учатся сотни, а то и тысячи детей, открывают запасные двери, чтобы не создавать столпотворений. Более того, теперь и сам вход в школу - строго по графику.

Рекомендации санитарных врачей касаются, в первую очередь, запрета на скопления в коридорах. Ведь в таком случае, распространения коронавируса не избежать. Школы  создали такое расписание уроков и перемен, которое позволяет максимально ограничить общение и встречи учащихся из разных классов. Встретить на перемене первую любовь из параллельного класса стало проблематично.

В школе ученики расходятся по учебным кабинетам. Каждый класс идет в свой. Раньше постоянно в одном закрепленном кабинете учились только дети начальной школы, теперь это правило распространено на всех. Кроме того, по новым правилам каждый класс в столовую ходит тоже по индивидуальному расписанию и не обязательно на перемене.

Школа времен COVID-19 напоминает уже не просто осажденную крепость, но и настоящий "рай для социопатов", где контакты с остальными индивидуумами сведены к минимуму. Правда, как ни крути, на переменах дети все же будут пытаться пообщаться и поиграть с другими "узниками школьного замка". А потому для порядка всегда стоят дежурные учителя в коридорах.

К вопросам чистоты - тоже больше внимания. Уборку проводят только с использованием спецсредств, простого проветривания классов - уже недостаточно. Родителям напоминают, что все нововведения в школах должны быть оплачены не из их кошельков.

Учителя, согласно требованиям Роспотребнадзора, превратились еще и в главных пропагандистов соблюдения личной гигиены. Когда-нибудь угроза COVID-19 отступит, и радостный гомон школьных перемен вернется. А пока нужно быть готовым к тому, что есть сейчас.

Игорь Цыжонов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
Такими мы их еще не видели! Звёзды шоу-бизнеса ведут ...
28 апреля, 12:37

Такими мы их еще не видели! Звёзды шоу-бизнеса ведут ...

Ленфильм ушел на карантин! Но жизнь на киностудии ...
25 марта, 15:38

Ленфильм ушел на карантин! Но жизнь на киностудии ...

Есть ли жизнь на карантине?
25 марта, 14:59

Есть ли жизнь на карантине?

Тема недели

Популярное
Вчера, 9:30
Петербургские школы привыкают работать по-новому

Петербургские школы привыкают работать ...

Как работают школы в условиях пандемии?

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72