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08 июля, понедельник, 12:04

Петербургские семьи, перевернувшие "золотую" страницу своей совместной жизни

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Петербургские семьи, перевернувшие золотую страницу своей совместной жизни, получают поздравление от районных администраций. В канун Дня семьи, любви и верности чествование «золотых» и «бриллиантовых» пар – городская традиция. И таких юбиляров в этом году больше двух с половиной тысяч.

Чествовать супругов, которые прожили в браке пятьдесят и более лет – уже традиция для Петербурга. Такие мероприятия в преддверии семейного праздника проходят в каждом районе города. В Центральном, например, в этом году медали "за любовь и верность" получили 19 пар.

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Дарья Варновская и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 
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