Сделано в Петербурге. Электротранспорт пассажирский и промышленный

16 февраля, вторник, 10:52

Технологии в современном мире развиваются настолько стремительно, что уследить за всеми изменениями обычный человек просто не успевает. К примеру, общественный транспорт, который ходит по улицам нашего города, это далеко не те же самые трамваи, троллейбусы и даже автобусы, которые работали 10, а то и 5 лет назад.

Что объединяет трамваи, троллейбусы и вагоны метро, которые работают в Петербурге, но производятся в разных городах нашей страны? Больше половины из них работают с электронным оборудованием, которое произведено на берегах Невы. Вот в этих цехах выходцы из российского института мощного радиостроения, уже больше четверти века не только производят тяговое и бортовое оборудование для пассажирского транспорта, но и каждый год его совершенствуют.

Подробнее расскажем в нашем сюжете.

