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19 ноября, четверг, 12:28

Экзотические креветки и африканские сомы - уже реальность нашего региона!

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Рыболовством человечество занимается уже не одно тысячелетие. Но в 21 веке большая часть рыбы, которую мы видим на прилавках в магазинах, уже не выловлена, а выращена.

Разводить в Ленинградской области африканского клариевого сома и  выращивать креветки  научились в Ленинградской области. 

Сомовая ферма сегодня – это еще и настоящая достопримечательность Волосовского района Ленинградской области. На экскурсию сюда с охотой едут даже из Петербурга. 12 лет назад в России этой рыбой никто не занимался. Обучаться специфике и технологии разведения африканского сома приходилось в Европе, а в успех предприятия на Родине мало кто верил, но востребованность продукции сегодня 100-процентная. 

По еще более  сложному  пути решила пойти  два года назад другая производственная  компания в Тосненском районе Ленинградской области. Здесь решили заняться выращиванием креветок.  
Сегодня на российский рынок морепродукты поступают в основном из Азии, и, конечно, в замороженном виде. О том, в каких условиях их выращивают в Тайланде и Китае, лучше не упоминать. В Ленинградской области решили не просто выращивать креветку, но делать это по высшему разряду – новое производство получило экологический сертификат, как на саму технологию, так и на готовую продукцию. Предприятие единственное в России - больше выращивать креветку никто пока не смог. 


О нюансах производства и чем они напоминают космический корабль,   расскажем подробнее.

 
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