Экзотические креветки и африканские сомы - уже реальность нашего региона!

19 ноября, четверг, 12:28

Рыболовством человечество занимается уже не одно тысячелетие. Но в 21 веке большая часть рыбы, которую мы видим на прилавках в магазинах, уже не выловлена, а выращена.

Разводить в Ленинградской области африканского клариевого сома и выращивать креветки научились в Ленинградской области.

Сомовая ферма сегодня – это еще и настоящая достопримечательность Волосовского района Ленинградской области. На экскурсию сюда с охотой едут даже из Петербурга. 12 лет назад в России этой рыбой никто не занимался. Обучаться специфике и технологии разведения африканского сома приходилось в Европе, а в успех предприятия на Родине мало кто верил, но востребованность продукции сегодня 100-процентная.

По еще более сложному пути решила пойти два года назад другая производственная компания в Тосненском районе Ленинградской области. Здесь решили заняться выращиванием креветок.

Сегодня на российский рынок морепродукты поступают в основном из Азии, и, конечно, в замороженном виде. О том, в каких условиях их выращивают в Тайланде и Китае, лучше не упоминать. В Ленинградской области решили не просто выращивать креветку, но делать это по высшему разряду – новое производство получило экологический сертификат, как на саму технологию, так и на готовую продукцию. Предприятие единственное в России - больше выращивать креветку никто пока не смог.



О нюансах производства и чем они напоминают космический корабль, расскажем подробнее.