Петербургские художники устроили настоящий венецианский карнавал

25 февраля, четверг, 11:40

В наше время маска из элемента карнавала стала элементом повседневности, а вот в Венеции знаменитые венецианские карнавалы отменяются уже второй год по причине пандемии. Зато петербургские художники сумели найти свой способ провести карнавал в Северной Венеции.

В этом году карнавал в Венеции прошел онлайн. А петербургский Музей игрушки, впервые за полгода, открылся выставкой "В дни карнавала". Для художников пандемия стала временем творческого подъема и переосмысления, в том числе такого объекта, как карнавальная маска.

Надежда Багаева, куратор выставки, арт-директор Музея игрушки:

"Как-то сидела, разложив маски разные на столе, и среди них лежал респиратор и подумалось как все-таки изменилось отношение к маске: если раньше мы закрывали глаза, чтобы не быть узнанными, то теперь мы закрываем рот – признак времени. Эта работа называется: "Молчание – золото или самоцензура". Многие начали ловить себя на том, что стали думать, что кому говорить, выбирать слова".

Чумной доктор с Пушкиным в руках – кукла, ставшая визитной карточкой выставки, напоминает и о пушкинском "Пире во время чумы", и о происхождении карнавальной маски: изначально служившей СИЗОм для средневековых врачей во время смертельных эпидемий, даты которых значатся на плаще.

Анастасия Шпакова, методист Музея игрушки:

"Одна из дат – чума, другая – оспа, которая бушевал,а когда Пушкин писал это произведение и третья – приближенная к нам дата до определенной пандемии. Мария хотела добавить именно даты чумы, но откорректировали".

Сделан чумной доктор руками фельдшера скорой помощи, Марии Виноходовой. На досуге она учится делать кукол в творческой студии Чукла. Здесь перезагружается после тяжелых будней врача и воплощает в кукольную реальность свои сны. Женщину-пион, Коварную болотницу, или Чумного доктора, который предупредил коллегу о грядущей пандемии задолго до ее начала начала

Мария Виноходова, фельдшер Скорой помощи, кукольный мастер:

"Изначально до всего этого он мне приснился, потом я о нем думала – мне он как эстетический объект нравился – до пандемии не было таких ассоциаций. Маска - грустно".

Наставница Марии, художница Ирина Москвина призналась, марионетка Доктор родилась в рамках проекта "Литературное шествие", который они с коллегой Анной придумали, чтобы поддержать творческий дух студийцев. Из списка русских писателей и поэтов, каждый выбрал одного и сделал своего - Мандельштама, Набокова или Хармса. Скоро литераторы начнут шествие: вначале по галереям, а потом, возможно, и по Невскому, как было задумано. Изготовление кукол для петербуржцев - арт-терапия, актуальная, в том числе для врачей, которых в студии несколько.

Ирина Москвина, художник по куклам:

"Врачей мы очень любим - не за их проф. деятельность, а за то что они делают прекрасные работы и все доделывают. Они могут собраться, пахать и все доделывают. Они действительно ничего не боятся, нет у них суеверного страха, каких-то образов, юмор специфический имеется. Когда мы с Машей расписывали марионетку оттенками синего, Маша опытным глазом замечала гематомки какого дня у куколки нашей на лице".

Диляра Гарифжанова представила на выставке серию работ под названием "Мементо море", сделанную во время пандемии. Мария Антуанетта, Маленький принц, мертвая птичка… Потери, с которыми столкнулось человечество, требует переосмысления отношения к смерти, уверена Диляра. О принятии и продолжении жизни в ином качестве, она решила поговорить с людьми при помощи кукол. А еще ее живо заботит тема экологии: год назад она сделала работу Чижик Пыжик 2099. Фантазию на тему того, каким может стать культурный символ Питера спустя десятилетия.

Диляра Гарифжанова:

"И вроде с одной стороны, он птичка - есть у него крыло и окраска как у чижика, с другой – мутировал он немного, не хочет беспечно пить из Фонтанки, замеры воды проводит. Есть у него: колбочки, респиратор, противогаз, так как может быть высокая загазованность, лампочка, чтоб освещать путь во время полета. Он уже только после замеров воды готов как-то веселиться на Фонтанке".

Современный карнавал на выставке в Музее игрушки, предлагает ненадолго сбросить многочисленные маски, навязанные человеку его социальными ролями. И использовать творчество, как один из целительных способов вернуться к собственной природе.

Анастасия Тамило, Антон Голубев, Линда Черкасова, Ангелина Веденская. Первый канал, Петербург.