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25 февраля, четверг, 11:40

Петербургские художники устроили настоящий венецианский карнавал

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В наше время маска из элемента карнавала стала элементом повседневности, а вот в Венеции знаменитые венецианские карнавалы отменяются уже второй год по причине пандемии. Зато петербургские художники сумели найти свой способ провести карнавал в Северной Венеции.

 В этом году карнавал в Венеции прошел онлайн. А петербургский Музей игрушки, впервые за полгода, открылся выставкой "В дни карнавала". Для художников пандемия стала временем творческого подъема и переосмысления, в том числе такого объекта, как карнавальная маска.          

Надежда Багаева, куратор выставки, арт-директор Музея игрушки:

"Как-то сидела, разложив маски разные на столе, и среди них лежал респиратор и подумалось как все-таки изменилось отношение к маске: если раньше мы закрывали глаза, чтобы не быть узнанными, то теперь мы закрываем рот – признак времени. Эта работа называется: "Молчание – золото или самоцензура". Многие начали ловить себя на том, что стали думать, что кому говорить, выбирать слова".                                                                                                                                               

Чумной доктор с Пушкиным в руках – кукла, ставшая визитной карточкой выставки, напоминает и о пушкинском "Пире во время чумы", и о происхождении карнавальной маски: изначально служившей СИЗОм для средневековых врачей во время смертельных эпидемий, даты которых значатся на  плаще.                                                                                                                                 

Анастасия Шпакова,  методист Музея игрушки: 

"Одна из дат – чума, другая – оспа, которая бушевал,а когда Пушкин писал это произведение и третья – приближенная к нам дата до определенной пандемии. Мария хотела добавить именно даты чумы, но откорректировали".    

Сделан чумной доктор руками фельдшера скорой помощи, Марии Виноходовой. На досуге она учится делать кукол в творческой студии Чукла. Здесь перезагружается после тяжелых будней врача и воплощает в кукольную реальность свои сны. Женщину-пион, Коварную болотницу, или Чумного доктора, который предупредил коллегу о грядущей пандемии задолго до ее начала  начала                                                                                                                                                                 

Мария Виноходова, фельдшер Скорой помощи, кукольный мастер:

"Изначально до всего этого он мне приснился, потом я о нем думала – мне он как эстетический объект нравился – до пандемии не было таких ассоциаций. Маска - грустно".                     

Наставница Марии, художница Ирина Москвина призналась, марионетка Доктор родилась в рамках проекта "Литературное шествие", который они с коллегой Анной придумали, чтобы поддержать творческий дух студийцев. Из списка русских писателей и поэтов, каждый выбрал одного и сделал своего - Мандельштама, Набокова или Хармса. Скоро литераторы начнут шествие: вначале по галереям, а потом, возможно, и по Невскому, как было задумано. Изготовление кукол для петербуржцев - арт-терапия, актуальная, в том числе для врачей, которых в студии несколько.             

Ирина Москвина, художник по куклам:

"Врачей мы очень любим - не за их проф. деятельность, а за то что они делают прекрасные работы и все доделывают.  Они могут собраться, пахать и все доделывают. Они действительно ничего не боятся, нет у них суеверного страха, каких-то образов, юмор специфический имеется. Когда мы с Машей расписывали марионетку оттенками синего, Маша опытным глазом замечала гематомки какого дня у куколки нашей на лице".        

Диляра Гарифжанова представила на выставке серию работ под названием "Мементо море", сделанную во время пандемии. Мария Антуанетта, Маленький принц, мертвая птичка… Потери, с которыми столкнулось человечество, требует переосмысления отношения к смерти, уверена Диляра. О принятии и продолжении жизни в ином качестве, она решила поговорить с людьми при помощи кукол.  А еще ее живо заботит тема экологии: год назад она сделала работу Чижик Пыжик 2099. Фантазию на тему того, каким может стать культурный символ Питера спустя десятилетия.

Диляра Гарифжанова: 

"И вроде с одной стороны, он птичка - есть у него крыло и окраска как у чижика, с другой – мутировал он немного, не хочет беспечно пить из Фонтанки, замеры воды проводит. Есть у него: колбочки, респиратор, противогаз, так как может быть высокая загазованность, лампочка, чтоб освещать путь во время полета.  Он уже только после замеров воды готов как-то веселиться на Фонтанке".                                                                                                                                                     

Современный карнавал на выставке в Музее игрушки, предлагает ненадолго сбросить многочисленные маски, навязанные человеку его социальными ролями. И использовать творчество, как один из целительных способов вернуться к собственной природе.   

Анастасия Тамило,  Антон Голубев, Линда Черкасова, Ангелина Веденская. Первый канал, Петербург.
 
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