Петербург включился в производство вакцин. Акцию в поддержку врачей проведут автомобилисты. Волонтеры Петербурга проявили себя, как никогда. Ленинградская область трудоустраивает безработных

30 декабря, среда, 12:40

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах уходящего две тысячи двадцатого года. Мы подводим итоги.

Пандемия коронавируса в России не сбавляет обороты, а значит, ежедневная нагрузка на врачей лишь растет. Но прошло уже восемь месяцев с тех пор, как медики оказались в авангарде борьбы с инфекцией. Им тоже было страшно, ведь именно они первыми столкнулись с малоизученной болезнью. Важно, что сейчас при высоких ежедневных цифрах новых случаев коронавируса свободными остается достаточное количество коек в стационарах. А врачи уже знают: как лечить, чем лечить и на какие средства. И конечно, все ждут массовую вакцинацию.

Олег Эргашев, Вице-губернатор Санкт-Петербурга:

"Петербургу удалось включиться для производство субстанции для всей страны. Недавно был открыт завод "Активный компонент", который создает около 60 жизненно важных препаратов. И открытие производства вакцины на заводе "Биокад". И сам Петербург уже активно включился в вакцинацию. Уже провакцинировано около 5 тысяч человек. Конечно, это - медики, педагоги, социальные работники, силовики."

Сегодня в Петербурге пройдет акция в честь врачей – героев этого года. Организаторы просят всех автомобилистов в восемнадцать часов одновременно нажать на клаксон машины в знак благодарности медикам, которые уже почти год находятся на передовой в борьбе с пандемией.

Владимир Рябовол, Председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ:

"В 18 часов 30 декабря нажмите, пожалуйста, на свои автомобильные клаксоны. Я уверен, что в этот момент этим своим эмоциональным душевным порывом мы сможем сказать спасибо врачам."

Самоизоляция на несколько месяцев дала интересный эффект локальной общности: на призывы помочь конкретным людям — петербуржцы откликались охотно. Пытались как-то облегчить работу медиков — шили и закупали маски, привозили еду, поддерживали одиноких стариков и сидящих на карантине в общежитиях студентов. Пересказывали друг другу, что где интересного и полезного происходит. И это тоже не менее важные вещи, которые очень в духе Петербурга.

Александр Бельский, Вице-губернатор Санкт-Петербурга:

"В Первую волну у нас зарегистрировалось больше 4 тыс волонтеров "Мы вместе", акцию которую мы проводили. Сейчас их порядка тысячи. Волонтеры-медики очень хорошо себя проявили. Их, конечно, не очень много. Но та работа, которую они выполняют, находится в хоне риска, в красную зону попадают. И, конечно, волонтерство себя в этот год проявило, как никогда. И это отметил президент. Мы выдали порядка 230 медалей от Президента и около сотни грамот от Губернатора"

Ленинградская область одна из первых ввела прогрессивную систему ограничений – "ковидный светофор", что позволило удержать на плаву ведущие отрасли. Индекс промышленного производства на конец года может превысить 100%. Инвестиций привлечено даже больше, чем в прошлом году. Такие экономические итоги подвел Губернатор Ленинградской области. Вообще, не стандартных решений в регионе в этом году было много. Например, оплачиваемые общественные работы, как мера борьбы с безработицей. И это решение стало популярным у населения.

Александр Дрозденко, Губернатор Ленинградской области:

"С начала пандемии мы уже трудоустроили 22 тысячи человек. Опять таки две причины. Первая – что сокращаются выплаты, больших выплат уже нет и люди вынуждены сами искать работу. А второе – работают биржи труда. Опять таки ноу-хау Ленинградской области: мы в прошлом году в основных промышленных районах создали биржи труда, которые помогают нам людей трудоустраивать".

Многодетные семьи Петербурга получили по три тысячи рублей на ребенка к Новому году. Это было решение городских властей. Вообще, все социальные обязательства города в этом году выполнены в полном объеме. И это не смотря на значительнее корректировки бюджета. Социальными услугами разных форм пользуются около трех миллионов горожан. И никто, не смотря на пандемию, не остался без внимания.

Александр Ржаненков, Председатель Комитета по социальной политике:

"Ряд категорий нуждается и сегодня, и нуждались с марта месяца в индивидуальном подходе. В этой связи социальная службы, которые обеспечивают помощь на дому тем категориям, которые нуждаются, одинокие, одиноко проживающие, люди 65+, которым нельзя выходить с помощью социальных служб, с помощью волонтеров оказана колоссальная помощь".

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Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург .