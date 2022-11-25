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25 ноября, пятница, 13:58

Петербург – столица вегетарианства в России

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Сами вегетарианцы называют Петербург вегетарианской столицей России. Меню, в котором нет продуктов животного происхождения, предлагают и маленькие кафе, и рестораны высокой кухни, и даже университетские столовые.

А еще есть производство продуктов питания на основе растительного белка. Но веганская философия не только о еде, а в целом об отказе от эксплуатации животных - и в питании, и в одежде, и в развлечениях. Об истории вегетарианства и новых проектах – в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 
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