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28 апреля, суббота, 12:52

Петербург станет джазовой столицей

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В этом году Петербург впервые станет столицей седьмого международного Дня джаза. Накануне – 30 апреля съемочная группа Первого канала познакомилась с позитивными и самобытными бэндами. Техника игры на стиральной доске и северный джаз – в репортаже на Первом канале.

Уошборд – это благозвучнее, чем стиральная доска, но смысл не меняется. Хозяйка, которая годами стирала белье на этой доске в советские времена, не могла и помыслить, что, спустя десятилетия, предмет быта станет инструментом "буржуазной" пропаганды. А музыкант вошбордист Владислав Лящук признался: обучаясь на ударных, не знал, что будет играть даже вантусом на чемодане.

Владислав Лящук, уошбордист: "Наверное, это были не очень богатые люди. Вместо контрабаса они использовали корыто, где стирали, переворачивали, натягивали  резинку, тросс такой. Это был контрабас, а барабанщик был такой: брал стиральную доску, наперстки, одевал на пальцы... Мы продолжаем также делать.

 

 
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