Петербург на высоте

25 июля, среда, 13:43

Петербургские крыши потихоньку обживают. Здесь уже прочно обосновались: кино, театр, музыканты и даже футболисты. Что уж говорить про обыкновенных любителей экстрима и влюбленных. И все же крыши по-прежнему являются источником вдохновения для творческих людей. Виды города с высоты самые загадочные, неповторимые и где-то мистические.

Гуляя по бесконечным залам Эрмитажа, многие даже не догадываются о том, какая красота скрывается от посторонних глаз у них над головой. Виды с крыши Государственного Эрмитажа, пожалуй, самые живописные и головокружительные. А взглянуть на город с высоты любили и императорские особы. Остается только догадываться, какие перспективы открывались отсюда в те времена. На крыше сохранились мостки, по которым гулял Николай II...

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург...