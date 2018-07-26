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25 июля, среда, 13:43

Петербург на высоте

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Петербургские крыши потихоньку обживают. Здесь уже прочно обосновались: кино, театр, музыканты и даже футболисты. Что уж говорить про обыкновенных любителей экстрима и влюбленных. И все же крыши по-прежнему являются источником вдохновения для творческих людей. Виды города с высоты самые загадочные, неповторимые и где-то мистические.

Гуляя по бесконечным залам Эрмитажа, многие даже не догадываются о том, какая красота скрывается от посторонних глаз у них над головой. Виды с крыши Государственного Эрмитажа, пожалуй, самые живописные и головокружительные. А взглянуть на город с высоты любили и императорские особы. Остается только догадываться, какие перспективы открывались отсюда в те  времена. На крыше сохранились мостки, по которым гулял Николай II...

 

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург...

 
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