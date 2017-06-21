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21 июня, среда, 14:11

Петербург - родина русского фарфора и продолжатель многолетних традиций

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Фарфоровый сервиз, от обыкновенной чайной пары до набора на 30 персон, всегда был в цене. И где как не в Петербурге – Родине русского фарфора - говорить о современных тенденциях в этом виде искусства.

Фарфор был изобретен в древнем Китае еще в 7 веке, но лишь в начале 18 века в Саксонии смогли обжечь первые европейские фарфоровые изделия. Рецептуру русского фарфора разработал Дмитрий Виноградов полвека спустя. Русский фарфор по качеству не уступал немецкому, а по составу очень близок к китайскому, хотя производится исключительно из местного сырья. Первым в России и на сегодняшний день старейшим предприятием по выпуску фарфора стал Императорский фарфоровый завод в Петербурге. О том, насколько большую историческую и культурную ценность несут фарфоровые изделия, свидетельствует тот факт, что на территории завода действует музей – филиал Государственного Эрмитажа.

Наталья Щетинина – Младший научный сотрудник отдела «Музей императорского фарфорового завода» Государственного Эрмитажа:

"У нас  представлены в музее вещи, которые выходили массовыми тиражами, но очень большая часть уникальных изделий, которые были выполнены в единственном экземпляре, выполнялись к всемирным выставкам."

Коллекция музея пополняется и сегодня. В цехах по соседству создают уже современные произведения высокого фарфорового искусства. Самые сложные композиции отливают в цехе высокохудожественных изделий. Даже маленький шов  считается браком, на создание одного предмета может уходить целый месяц работы и труд нескольких специалистов.

Анна Канна – Отливщик фарфоровых изделий цеха высокохудожественных изделий:

"В цехе высокохудожественных изделий самые сложные скульптуры, самые сложные элементы..."

Нелли Львовна – главный художник императорского фарфорового завода. Ее персональные выставки неоднократно проходили в различных музеях. Этим летом экспозиция «Реальность и волшебство. Фарфор Нелли Петровой» выставлена в Эрмитаже. Нелли Львовна работает на фарфоровом заводе уже не один десяток лет, но свою специальность работой не называет.

Нелли Петрова – Главный художник Императорского фарфорового завода:

"Это служение русскому фарфору. Уже много десятилетий я здесь тружусь и считаю, что это действительно служение..."

Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Дарья Варновская и Александр Высоких. Первый канал, Петербург.

 

 
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