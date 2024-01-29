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29 января, понедельник, 17:54

Петербург отметил годовщину 80-летия освобождения Ленинграда от фашисткой блокады

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Как жили ленинградцы во время блокады? Об этом рассказывает интерактивный проект «Улица Жизни» на Манежной площади. Здесь холодная квартира, заклеенные окна и трещины в стенах. Рядом, несмотря ни на что, работающие школы, музеи и концертные залы.

В День 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады по всему городу проходили акции памяти, исторические реконструкции и концерты. 

Как в Петербурге отметили юбилейную дату?

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 

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