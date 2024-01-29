Петербург отметил годовщину 80-летия освобождения Ленинграда от фашисткой блокады

29 января, понедельник, 17:54

Как жили ленинградцы во время блокады? Об этом рассказывает интерактивный проект «Улица Жизни» на Манежной площади. Здесь холодная квартира, заклеенные окна и трещины в стенах. Рядом, несмотря ни на что, работающие школы, музеи и концертные залы.

В День 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады по всему городу проходили акции памяти, исторические реконструкции и концерты.

Как в Петербурге отметили юбилейную дату?

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.