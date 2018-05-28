Петербург отметил 315-й день рождения оригинально и с размахом!

28 мая, понедельник, 13:20

Петербургу исполнилось 315 лет . Свой день рождения город на Неве, как и полагается, отметил оригинально и с размахом .

Самые титулованные оркестры, перкуссионисты, шоу-коллективы и различные исполнители. Почти тысяча барабанщиков из сорока регионов России собрались на главной улице Петербурга в день его рождения, чтобы установить новый рекорд России по одновременной игре на ударных инструментах. За музыкантами наблюдали представители специальной комиссии, которые и зафиксировали показатель в специальном сертификате.

Станислав Гоненко – Главный редактор Книги Рекордов России:

"Сегодняшний рекорд будет зафиксирован по количеству, количество будем считать прям конкретно по головам..."

На установку новых рекордов Петербург был богат как никогда. День своего рождения город начал отмечать еще накануне на главной площади концертом "Классика на Дворцовой". Оркестр Михайловского театра увертюрой к опере "Руслан и Людмила" открыл праздничные мероприятия.

Георгий Полтавченко – Губернатор Санкт-Петербурга:

"315 лет город дарил всему миру новые смыслы, он создавал их и воплощал в жизнь. Он дарил миру замечательных, прекрасных ученых, философов, математиков, музыкантов. И он не прекращает это делать сегодня..."

Классика на Дворцовой собрала практически весь город. Звезды оперной сцены исполнили шедевры великих мировых композиторов. Концерт сопровождался танцевальной программой. Солисты Михайловского театра, балет TODES и даже коллектив спортивных танцев смогли ужиться на одной сцене с классической музыкой.

Екатерина Галанова – Режиссер, постановщик концерта "Классика на Дворцовой":

"Мы подбирали так или иначе наш оперный репертуар, чтобы совместить ту или иную оперную арию, или неаполитанскую песню, или оперетту даже с Санкт-Петербургом..."

Ближе к полуночи музыка с одной стороны Зимнего плавно переместилась по другую сторону дворца, где стартовал третий сезон "Поющих мостов". В этом году фестиваль впервые сопровождал живой симфонический оркестр под руководством Фабио Мастранджелло. Под "Гимн великому городу" зажглись Ростральные колонны и развели Дворцовый мост. Но самой зрелищной частью программы стал экстремальный номер потомственного канатоходца Расула Абакарова. Эквилибрист прошел по натянутому тросу между пролетами разведённого моста на высоте 45 метров. Канатоходец признается, идея совершить такой проход, ему пришла совершенно случайно

Расул Абакаров – Канатоходец:

"Я просто остался на этом берегу, живу я на другом берегу, никак не мог перебраться. И стоял с друзьями у Дворцового моста и думал, было бы хорошо перекинуть трос и пройти по канату. И это переросло в мечту . И все получилось."

В этот день рождения города исполнилась мечта и многих моряков. В Петербурге на воду спустили копию линейного корабля "Полтава", в проектировании и строительстве которого 300 лет назад принимал участие сам Пётр I. В 1712 году этот линкор стал первым крупным кораблем, построенным на верфях молодой столицы России. Тогда пятьсот рабочих построили судно за три года. А на воссоздание сейчас потратили почти пять лет. Больше всего времени ушло на поиски материалов. Ведь "Полтава" 21 века почти на сто процентов похожа на оригинал. Длина 40 метров, ширина 12 метров, вес тысяча тонн. Мастера с точность воспроизвели не только внешний вид корабля, но и внутреннюю составляющую.

Алексей Миллер - Председатель правления ПАО "Газпром":

"В мире сегодня нет ни одного корабля, который восстановлен с такой степенью точности.. ."

Подарков в этот день рождения было действительно много. Один из них – парад слонов. Артисты цирка вместе с животными прошли по центру Петербурга. Слоны приехали в северную столицу из Германии, они уже не первый раз принимают участие в подобных уличных шествиях. Необычная прогулка прошла в рамках первого международного фестиваля циркового искусства "На Фонтанке". Ну, а завершился День города ярким салютом и грандиозным пиротехническим шоу над акваторией Невы.

Ирина Товкалева. Олег Подъячев. Александр Дружинин. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.