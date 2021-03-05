Петербург начинает расцветать

05 марта, пятница, 09:57

Букет цветов уже давно стал если не самостоятельным подарком, то неотъемлемой частью подарка к 8 марта. Какие тренды у цветоводов в этом сезоне? И как сделать свой букет необычным?

Это теплицы одного из крупнейших сельхозпроизводителей Ленинградской области. Несмотря на стереотип, что весенние тюльпаны к нам едут исключительно из Голландии, их выращивают и по соседству с Петербургом. Высаживают цветы еще до Нового года, чтобы к 8 марта они созрели. Но, не только тюльпанами радуют цветоводы в преддверии весенних праздников.

Цинерария, Примулы, Пеларгония и еще с десяток экзотических названий цветов. Их не срезают, а дарят прямо в горшочке. Такие простоят дома несколько месяцев, а некоторые можно будет высадить летом на даче. Это - один из трендов последних двух лет, впрочем, как и букеты из фруктов. Это отдельное направление во флористике, которое появилось еще в начале прошлого века в Англии с легкой подачи Констанции Спрай.

Ульяна – профессиональный флорист, но специализируется она на фуд флористике. Современный съедобный букет может быть собран не только из фруктов, но, например, из зефира, или разных орехов – на что хватит вашей фантазии. Немаловажным здесь является и вкус, но не вкус букета, а вкус флориста, который его составляет. Однако, как заверяет Ульяна, абсолютно каждый может собрать фруктовый букет. Ее ученики справляются с этой задачей уже после первого мастер-класса.

Любой букет призван вызывать эмоции. Как доказывает многолетняя практика, фруктовые с этой задачей справляются не хуже цветочных. Но главной особенностью вот таких букетов является возможность и даже необходимость их съесть.

Впрочем, если полезно-витаминные букеты для прекрасной половины человечества это не ваш стиль, и несмотря на погоду за окном хочется подарить своей любимой настоящий кусочек весны, советуем заглянуть в Ботанический сад, где в эти дни цветет сирень.

Наряду в сиренью на первой весенней выставке в ботаническом саду можно полюбоваться неимоверным разнообразием тюльпанов, а также других первоцветов: нарциссами, примулами, гиацинтами. Особо внимательные смогут найти даже колокольчики. Венцом экспозиции стали японские гости.

По прогнозам синоптиков на 8 марта настоящего весеннего тепла в Петербурге ждать не стоит, но это лишь дополнительный повод сделать этот праздник более ярким с помощью букетов.

Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.