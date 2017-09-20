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19 сентября, вторник, 14:29

Петербург многонациональный

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Огненный, величественный, благородный и необычайно энергичный. Когда-то лезгинку танцевали воины, перед тем, как отправиться в бой. Сегодня она стала искусством. Ее исполняют не только мужчины, но и женщины. И это, пожалуй, самый популярный танец у народов Кавказа. Вот так познакомиться поближе с обычаями и традициями разных народов в эти дни мог любой желающий. В северной столице прошел пятый молодежный форум «Санкт-Петербург – территория национального согласия».

 Петербург многонациональным был всегда. Еще по замыслу Петра этот город должен был быть полиэтничным и толерантным ко всем конфессиям и народам. И сегодня "заветам" основателя следуют и современники.

 

 
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