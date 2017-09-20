Петербург многонациональный

19 сентября, вторник, 14:29

Огненный, величественный, благородный и необычайно энергичный. Когда-то лезгинку танцевали воины, перед тем, как отправиться в бой. Сегодня она стала искусством. Ее исполняют не только мужчины, но и женщины. И это, пожалуй, самый популярный танец у народов Кавказа. Вот так познакомиться поближе с обычаями и традициями разных народов в эти дни мог любой желающий. В северной столице прошел пятый молодежный форум «Санкт-Петербург – территория национального согласия».

Петербург многонациональным был всегда. Еще по замыслу Петра этот город должен был быть полиэтничным и толерантным ко всем конфессиям и народам. И сегодня "заветам" основателя следуют и современники.