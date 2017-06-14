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14 июня, среда, 13:24

Петербург как источник вдохновения

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Помимо обычной реальности в нашем городе есть особое измерение Литературного Петербурга, где по улицам бродят Акакий Акакиевич и Раскольников, Евгений Онегин и.. Евгений Телегин. О современных обитателях литературного Петербурга расскажем в сюжете.

Персонаж Евгений Телегин, тусовщик из "джинсовых" семидесятых, друг рокеров, "вышел в тираж" из-под пера художника-митька, писателя и кинорежиссера Виктора Тихомирова. В его мастерской, с окнами на Спас на Крови, Гребенщиков до сих пор дает концерты-квартирники, здесь перебывала вся питерская богема от Цоя до Шинкарева. Они и стали героями и соавторами его поэмы в прозе «Евгений Телегин и другие».     

Виктор Тихомиров, писатель, художник, кинорежиссер: "Пригодился и портрет меня, нарисованный Цоем,  лет 30 назад. Он учился тогда в Серова. Зашел, говорит, а вот давай я с тебя портрет нарисую. Пропыхтел больше часа и нарисовал такой портретик. Шинкарев написал предисловие."  

В пятерку самых петербургских книг года, вместе с поэмой Тихомирова вошел и сборник Николая Коняева «Ангел над городом. Семь прогулок по православному Петербургу». В числе тайных мест силы Петербурга, упоминается и одно, также связанное с именем Александра Пушкина. Храм Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной.     

Ангел из стихотворения Анны Ахматовой - украшал купол Церкви святой Екатерины у Тучкова моста. На ее алтарную стену выходили окна дома, где жили поэты Ахматова и Гумилев, когда поженились. Ангел, считает одним из главных символов города.   

Николай Коняев, писатель: "Это один из трех ангелов над нашим городом. Один на шпиле Петропавловского собора, другой на Александрийском столпе, третий -  над Екатериной. Они образовывали треугольник мистический, который сохранял наш город – те остались, а у этого ангела ретивые борцы с церковью решили выломать крест, который он держал в руках и несколько десятилетий этот ангел стоял без креста".

 Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Екатерина Горбачева, Александр Высоких, Первый канал - Петербург.

 

 
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