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12 июля, пятница, 17:09

От Петербурга до Монголии: как развивается культурный обмен между двумя странами?

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От Петербурга до Улан-Батора - почти 5 тысяч километров. От Петербурга до культуры Монголии - один шаг. Как развивается культурный обмен между нашими странами, какие проекты существуют, и в чем главная загадка удивительного монгольского народа,

Здесь даже не 50, а бесконечное количество оттенков синего. Выставка "Страна синего неба" в Петербурге приурочена к Дням культуры Монголии в России и 80-летию победы на реке Халхин-Гол. В массовом сознании эта горно-степная страна вряд ли ассоциируется с лазурью, тем не менее в Монголии синий цвет считается священным, а художника Ойлана Жанатхана по праву называют "создателем синего цвета".

 
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