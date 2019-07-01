Петербург и Рождествено Владимира Набокова: как сохраняют наследие "американского писателя, рожденного в России"

01 июля, понедельник, 12:55

Владимир Набоков - последний владелец этого деревянного дома в усадьбе Рождествено. Сейчас здесь располагается музей. В этом году отмечают 120-летний юбилей со дня рождения писателя, и Первый канал решил узнать, как же сохраняется наследие Набокова.

Именно здесь под Петербургом на реке Оредеж Набоковы проводили лето. Его родственникам принадлежало сразу три имения, из которых сохранилось только одно. Городничий дом в Рождествено — постройки конца 18 века — давно и убедительно вошел в сознание как усадьба Владимира Набокова. Музей преданно хранит 150 его личных вещей из общего фонда в 1800 предметов.

В следующем году здесь начнется масштабная реставрация, которая продлится около двух лет. Проект предусматривает основательные работы с несущими конструкциями здания. В доме создадут новую инженерную систему, а его сам приспособят под музейные нужды.

Именно безопасность сегодня ставится во главу угла. Ведь этот деревянный дом был отстроен буквально заново после пожара, который здесь произошел в 1995 году. Тогда сгорела вся северная часть жилища и главный зал. Никто не верил, что этот уникальный памятник архитектуры удастся восстановить, говорит Александр Семочкин, архитектор-реставратор с 30-летним стажем, который и возглавлял музей в то самое трудное время. Несмотря на то, что многое так и не удалось доделать, к грядущей масштабной реставрации он относится с опаской и очень переживает, каким будет памятник после нее.

Сегодня первый этаж выглядит так же, как при жизни последних владельцев поместья. Здесь хранятся семейные альбомы Набоковых и знаменитая коллекция экзотических бабочек. Так же в эти дни на экспозиции можно увидеть пиджак, сачок и пенсне писателя. Эти личные вещи приехали в Рождествено на юбилейную выставку из петербургского музея Набокова, судьба которого сейчас решается. Дело в том, что в доме номер 47 на Большой Морской улице до сих пор располагается несколько институций.

Именно в этом доме Владимир Набоков родился и провел все детство. Позже, находясь в эмиграции, в романе "Другие берега" он детально опишет "трехэтажный, розового гранита, особняк с цветистой полоской мозаики над верхними окнами". Сегодня здесь лишь небольшая экспозиция напоминает о жизни писателя. А ведь это место могло бы стать открытым центром по изучению литературного наследия, который был создан в этом году в структуре СПбГУ.

Большая часть наследия Владимира Набокова, почти триста коробок, сейчас хранится в литературном фонде в Швейцарии, который согласился передать их России. Этим вопросом вот уже несколько месяцев занимается Министерство культуры. А вот куда потом отправятся личные вещи писателя, пока не известно.

Ирина Товкалева. Олег Подъячев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.



