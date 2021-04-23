Петербург и Ленинградская область согласовали схему обращения с отходами. Летние оздоровительные лагеря готовятся к приему детей. 30-летний юбилей отметила Служба занятости Петербурга

22 апреля, четверг, 12:51

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

Петербург и Ленинградская область согласовали схему обращения с отходами. Александр Беглов и Александр Дрозденко подписали дорожную карту, которая представляет собой поэтапный план мероприятий до конца 2023 года. Так, первый завод по глубокой переработке мусора будет построен в Кингисеппском районе, всего на территории Ленинградской области планируют построить три-четыре подобных завода. Начать переработку отходов по-новому планируют в 2024 году

Весенняя генеральная уборка города завершена на 67 процентов. Промежуточные итоги подвел Комитет по благоустройству. Ускорить темпы уборки – задача традиционного общегородского субботника. Он намечен на 24 апреля. Присоединиться к акции и выйти на очистку улиц приглашают всех горожан.

Еще один вариант поучаствовать в украшении города – посадить дерево вместе с работниками садово-парковых предприятий. Список озеленяемых территорий и заявки на участие можно найти там же, на сайте комитета.

Летние оздоровительные лагеря готовятся к приему детей. С понедельника МФЦ города начали принимать заявления от родителей. Как и обычно, лагеря будут принимать детей на четыре смены, по 21 дню, но с 75 процентной загрузкой. Всего предусмотрено около 110 тысяч путевок.

Подать заявки на компенсацию стоимости путевок на первую летнюю смену нужно успеть до 8 мая, на вторую летнюю смену – до конца мая.

30-летний юбилей отметила Служба занятости Петербурга. Накануне в Смольном прошла торжественная церемония награждения сотрудников. Губернатор Александр Беглов поздравил сотрудников и вспомнил о том, как начинала работать служба в 90 годы.

В эти дни в Петербурге проходит пятый Международный Форум Труда. главные темы: новая занятость и сохранение доходов граждан. Эксперты обсудят лучшие практики организации и охраны труда в условиях пандемии. В течение недели в работе Форума примут участие около 10 тысяч человек в очном формате, и более 200 тысяч специалистов – дистанционно.

Волонтеры ЕВРО-2020 начали готовиться к работе. Обучение пройдут полторы тысячи человек. Программа уже стартовала, участников познакомили с историей чемпионата и направлениями волонтерской деятельности. Следующий этап - функциональное обучение.

Площадкой для обучения станет Государственная академическая капелла, которая на протяжении многих лет поддерживает Центр городских волонтеров. Интересно, что 90 процентов записавшихся в добровольцы - девушки. Напомню, первый матч Чемпионата Европы в Петербурге пройдет 12 июня.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург