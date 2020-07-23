Город готовится к большому параду. В Петербурге снесли первую хрущевку. ТЦ и рестораны возобновят работу с понедельника. Лучший молодёжный проект выберут в Северной столице

23 июля, четверг, 11:17

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В Петербурге сносят первую хрущевку по программе реновации. Старт проекту был дан в Сосновой поляне. На 2-й Комсомольской улице начали демонтировать пятиэтажный дом 1967 года постройки. Жители расселенного дома получили квартиры в новостройках в этом же районе. В программу вошли ветхие дома в девяти районах города, на их месте будет возведено 8 миллионов 300 тысяч квадратных метров современного жилья.

Торговые центры и рестораны должны возобновить работу с понедельника, 27 июля. Сейчас городские власти ведут переговоры с Роспотребнадзором – о том, какие требования необходимо будет выполнять для посещения данных мест. При этом останутся закрытыми развлекательные объекты, фудкорты на территории торговых центров и кинотеатры. Постепенное снятие ограничение связано в улучшением эпидемической обстановки. Так, за минувшие сутки было зафиксировано 186 новых случаев зараженияя коронавирусной инфекцией.

Новый причал, музей и парк. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко осмотрел, как проходит комплексное благоустройство в посёлке Дубровка. Причал уже готов принимать маломерные суда и теплоходы вместимостью до 300 человек. Музей по проекту будет располагаться рядом с ним, на берегу, и принимать туристов, путешествующих по Неве. Помимо этого в посёлке началось строительство новой поликлиники на 110 посещений в смену. И торжественно открылся современный футбольный стадион, соответствующий требованиям международной Федерации футбола.

Лучший молодежный проект выберут в Петербурге. Принять участие в премии могут жители города в возрасте от 14 до 30 лет. На поддержку молодежных инициатив город выделил 3 миллиона рублей. Заявки принимаются до 30 июля включительно. Конкурс проводит комитет по молодёжной политике Санкт-Петербурга.

Репетицию Главного военно-морского парада перенесли с сегодняшнего дня на пятницу. В связи с этим с 6 до 9 вечера разведут Литейный, Троицкий, Дворцовый, Благовещенский мосты. По распоряжению губернатора, в это время - и часы проведения самого парада в воскресенье проезд по Западному скоростному диаметру будет бесплатным. В праздновании Дня военно-морского флота будут участвовать 46 кораблей и подводных лодок, 42 воздушных судна, и более четырех тысяч военнослужащих. Двадцать шестого июля прямую трансляцию будет вести Первый канал. Телезрители окажутся в центре событий – наши операторы будут работать на воде и в воздухе, на палубах кораблей и в кабинах самолетов. Не пропустите!

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.