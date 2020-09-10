Петербург фестивалем отметил День рождения Сергея Довлатова

08 сентября, вторник, 10:30

Где жил Сергей Довлатов, куда любил ходить и какую музыку предпочитал? День рождения нелюбимого советским правительством писателя в Петербурге четвертый год подряд отмечается как народный праздник.

Петербург Довлатова начинается на улице Рубинштейна. Дом номер 23, где 30 лет своей жизни в коммуналке провел будущий классик литературы. Школа, в которой он учился. Дворы и скверы, по которым гулял ежедневно. Экскурсии по знаменитым Довлатовским местам всегда собирают довольно много людей, а в день рождения писателя особенно.

Квесты, открытые чтения, круглые столы и лекции. "День Д" проходит в Петербурге по общественной инициативе. Формы каждый год разные. В этом году фестиваль отдает дань не только Довлатову, но и в целом "Бронзовому веку" русской литературы.

Довлатов и Бродский. Судьбы этих гениев во многом похожи. И один и другой в свое время не были признаны на Родине, уехали в эмиграцию и добились успеха там. Были знакомы и не любили друг друга. Такие одинаковые и такие разные. В этом году в рамках фестиваля состоялся показ фильма режиссера Валерия Харченко, в котором об отношениях двух писателей рассказывают друзья и близкие по разные стороны океана.

Впервые "День Д" пройдет и в Москве. 9 сентября в российской столице откроется выставка, на которой будут представлены книги с автографами, рукописи и фотографии из личных друзей и коллег писателя. А 19 сентября многие из этих вещей будут проданы на аукционе в поддержку благотворительного фонда "Адвита" и фестиваля, посвященному 80-летию Довлатого.

За четыре года Фестиваль Довлатова уже стал обязательной частью петербургской культурной повестки. Десятки различных мероприятий и событий, которые относятся не только к творчеству писателя, но и к тому времени и литературе, сегодня призваны объединить любовь к писателю и к родному городу в целом. В этом году фестиваль завершился концертом "Довлатов Джаз" на сцене Яани Кирик с участием Владимира Волкова и Алексея Чижика.

Ирина Товкалева, Антон Голубев, Олег Подъячев, Линда Черкасова. Первый канал - Петербург.