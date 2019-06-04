Первый курс - режиссер Сокуров будет учить кинематографистов

04 июня, вторник, 11:39

350 заявок и всего 15 вакантных мест. Режиссер Александр Сокуров впервые набирает в Петербурге собственный курс. Три года он будет учить, как по-настоящему стать главным человеком на съемочной площадке. Кто такой режиссер, и каким должно быть современное кино сегодня