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04 июня, вторник, 11:39

Первый курс - режиссер Сокуров будет учить кинематографистов

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350 заявок и всего 15 вакантных мест. Режиссер Александр Сокуров впервые набирает в Петербурге собственный курс. Три года он будет учить, как по-настоящему стать главным человеком на съемочной площадке. Кто такой режиссер, и каким должно быть современное кино сегодня

 
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