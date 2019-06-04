350 заявок и всего 15 вакантных мест. Режиссер Александр Сокуров впервые набирает в Петербурге собственный курс. Три года он будет учить, как по-настоящему стать главным человеком на съемочной площадке. Кто такой режиссер, и каким должно быть современное кино сегодня
04 июня, вторник, 11:39
Первый курс - режиссер Сокуров будет учить кинематографистов
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