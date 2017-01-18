Первый футбольный турнир нового года в Петербурге

18 января, среда, 10:34

Петербургский СКК в январе становится центром футбольной жизни Северной столицы. Юношеские сборные практически со всего мира приезжают на берега Невы на Мемориал Валентина Гранаткина.

Турнир для молодых футболистов не старше 17 лет, памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина, в этом году изменил сроки проведения. Вместо новогодних каникул – он начался позже, чем вызвал закономерное изумление футбольной общественности.

Игорь Кисилев – представитель Дирекции турнира Мемориал Валентина Гранаткина

«Мы перенесли старт не с начала нового года, как обычно, а чуть позднее. Это связано с тем, что мы захотели, чтобы финал был приурочен к 19 числу – это день рождение РФС».

В остальном традиционное для Петербурга футбольное событие осталось неизменным. 16 сборных команд, как из ближнего зарубежья, так и гости издалека оспаривают звание лучших на газоне СКК «Петербургский». Многие команды приезжают на берега Невы не впервые, а потому рассматривают Мемориал Гранаткина, как традиционный этап подготовки национальной юношеской сборной.

Милан Малатински – главный тренер юношеской сборной Словакии

«Мы уже 4-й год подряд приезжаем на этот турнир, и он стал традиционным этапом подготовки для нашей юношеской команды. Здесь очень хороший подбор участников, почти все команды играют в быстрый техничный футбол, а это то, что нужно для наших футболистов».

С точки зрения футбольных специалистов Мемориал – турнир очень интересный, ведь фактически здесь можно увидеть тех, кто в ближайшие годы пополнит ряды своих национальных сборных, будет на заметке у всех ведущих клубов Европы.

Александр Кузьмин – спортивный комментатор

«Уровень по-прежнему соответствует своему статусу. Это действительно приличного уровня международного уровня юношеский турнир. Молодые футболисты из разных стран получает отличный шанс зарекомендовать себя не только на своем внутреннем национальном уровне, на котором они уже известны скаутам и специалистам. А именно на международном уровне».

Самыми экзотичными для российского зрителя командами в этом году стали сборные Индии, Ирана и Греции. Столь пестрый состав участников имеет свое объяснение: наш турнир не зря называют маленьким чемпионатом мира. Здесь, как и на мундиале есть возможность посмотреть и сравнить разные футбольные школы, изучить философию игры конкурентов.

Игорь Кисилев – представитель Дирекции турнира Мемориал Валентина Гранаткина

«Чемпионат мира, чем хорош? Играют разные стили. Разные стили интересно смотреть, и мы тоже стараемся не ограничиваться только европейскими командами».

Мемориал Валентина Гранаткина уже не первый год является этапом предсезонной подготовки для части российских футбольных арбитров. Каждый из арбитров, работая на матчах турнира, фактически сдает экзамен на повышение квалификации.

Николай Левников – главный судья соревнований, судья международной категории

«В этом году Андрей Дмитриевич Будаговский – руководитель департамента судейства и инспектирования сделал этот турнир отборочным с точки зрения возможности попасть на сбор судей 1-го дивизиона. После турнира мы встретимся и обсудим качество судейства каждого арбитра и примем решение, кто из них был достоин представлять российский корпус в первом дивизионе».

Честь российского флага на мемориале Валентина Гранаткина защищает не только национальная сборная, но и команда Санкт-Петербурга. Представленная воспитанниками Академии Зенита и СДЮСШОР «Зенит» – команда раз за разом преподносит сюрпризы.

Владимир Казачёнок – главный тренер юношеской сборной Санкт-Петербурга

«Когда только турнир переносился в Петербург, Федерация футбола нашего города, городские власти сделали все, чтобы непременным участником этого турнира была сборная Санкт-Петербурга. Предыдущие успехи, успехи прошлых лет привели к тому, что без нас этот турнир не видят».

В ходе группового этапа были выявлены 8 сильнейших команд, которые встретились в четвертьфинальных баталиях. Первой полуфинальной парой стали Казахстан и Греция. Сборная России без проблем разобралась с командой Болгарии. А вот петербуржцы лишь в серии пенальти одолели словаков. Теперь в полуфинале, который пройдет в СКК уже сегодня вечером, встретятся Петербург и сборная России. Финальный матч мемориала Валентина Гранаткина пройдет 21 января.

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Александр Высоких и Андрей Клемешов. Первый канал-Санкт-Петербург.