Перу и Россия - юбилей дипломатических связей

11 июня, вторник, 11:47

Город Мачо Пикчу и "Полет кондора" – в основном этим ограничиваются знания соотечественников о культуре Перу. В этом году отмечается Юбилей установления дипломатических связей меду Россией и Перу. А мы прямо сейчас расскажем о традициях, национальной кухне и сакральном знании народа, культура которого насчитывает более трех тысячелетий.

86 экспонатов из музея Золота в Лиме официально представляют выставку "2000 лет великой цивилизации" в Этнографическом музее.

Хотя последние раскопки говорят о более чем трехтысячелетней культуре инков, уточняет почетный вице-консул Перу Альберто Флорес Росас. Возраст отношений Перу и России тоже преуменьшен.

Первое посольство появилось 50 лет назад, а вот дружба и обмен значительно раньше.