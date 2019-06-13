05:50 13 июня, четверг
RSS В избранное
11 июня, вторник, 11:47

Перу и Россия - юбилей дипломатических связей

Версия для печати

Город Мачо Пикчу и "Полет кондора" – в основном этим ограничиваются знания соотечественников о культуре Перу. В этом году отмечается Юбилей установления дипломатических связей меду Россией и Перу. А мы прямо сейчас расскажем о традициях, национальной кухне и сакральном знании народа, культура которого насчитывает более трех тысячелетий.

86 экспонатов из музея Золота в Лиме официально представляют выставку  "2000 лет великой цивилизации" в Этнографическом музее. 

Хотя последние раскопки говорят о более чем трехтысячелетней культуре инков, уточняет почетный вице-консул Перу Альберто Флорес Росас. Возраст отношений Перу и России тоже преуменьшен.

Первое посольство появилось 50 лет назад, а вот дружба и обмен  значительно раньше.  

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72