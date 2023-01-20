21:06 20 января, пятница
RSS В избранное
20 января, пятница, 10:30

Персональная выставка Антонины Фатхуллиной, премьера в Театре на Моховой, выставочный проект в музее Горэлектротранса и мультимедийное шоу «OPERA vs ROCK»

Версия для печати

Обзор событий культурной жизни Петербурга в ближайшие дни.

Скульптор Антонина Фатхуллина представила свои работы в Abramova Gallery.

В Учебном театре на Моховой премьера пластического спектакля "Парафраз".

В Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта открылась выставка "Искра жизни", посвященная 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

Мультимедийное шоу "OPERA vs ROCK" представит в Колизее группа "БИС-КВИТ" совместно с солистами Мариинского театра.

Подробнее - Анастасия Тамило, Даниил Кушнерович, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
13 января, 10:22
Усадьба барона Николаи в Монрепо скоро вновь распахнет свои двери

Усадьба барона Николаи в Монрепо скоро ...

О реставрации дворянской усадьбы
18 января, 8:49
Прорыв блокады Ленинграда 18 января 1943 года глазами ленинградцев

Прорыв блокады Ленинграда 18 января ...

О тех, кто помнит тот день

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: www.vk.com/1tvspb