Персональная выставка Антонины Фатхуллиной, премьера в Театре на Моховой, выставочный проект в музее Горэлектротранса и мультимедийное шоу «OPERA vs ROCK»

Обзор событий культурной жизни Петербурга в ближайшие дни.
Скульптор Антонина Фатхуллина представила свои работы в Abramova Gallery.
В Учебном театре на Моховой премьера пластического спектакля "Парафраз".
В Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта открылась выставка "Искра жизни", посвященная 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.
Мультимедийное шоу "OPERA vs ROCK" представит в Колизее группа "БИС-КВИТ" совместно с солистами Мариинского театра.
Подробнее - Анастасия Тамило, Даниил Кушнерович, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.