Переночевать в настоящем чуме, побывать на уникальных мастер-классах в арт-усадьбе или откопать трилобитов в палеонтологическом парке. Все это возможно в туристических объектах Ленинградской области

28 января, четверг, 12:32

Миллион на туристический проект. Федеральное агентство по туризму проводит конкурс на соискание премий Правительства страны в области развития туризма. Экспертное жюри выберет 10 наиболее эффективных, инновационных проектов по продвижению туристских продуктов, развитию внутреннего и въездного туризма. А грант в размере миллиона рублей будет дан именно на развитие проекта.

Это - контактный зоопарк площадью в два гектара и доброй сотней обитателей. Правда, контактным, его можно назвать лишь условно. Здесь можно не только погладить животных, но и с ними пожить. Африканские страусы бегают за ламами, а верблюды переглядываются с северными оленями. Звери живут на улице и в вольерах, а для людей построен комфортабельный мини отель. Впрочем, любители экзотики могут переночевать в настоящем чуме с полным комплектом отсутствующих удобств.

Геннадий Натекин, Владелец фермерского хозяйства:

"На грант Ростуризма мы хотим построить систему станций. Первую оленью станцию. Закупить средства передвижения, как- то: квадроциклы летом и снегоходы зимой. В километре отсюда построить оленье стойбище. Куда и будем приезжать соответственно с туристами. Можно будет по пути ознакомиться с шикарными пейзажами Севера России: поля, леса. И спеть песни из далекого советского прошлого".

Владея прилегающей территорией в несколько гектаров, создатели фермерского хозяйства "Приют Белоснежки" намерены реализовать амбициозный проект, построив систему станций с загонами для животных. Средств, конечно, если повезет, хватит пока только на оборудование одной станции.

Геннадий Натекин, Владелец фермерского хозяйства:

"Чтобы хорошо и много делать, нужны десятки и сотни миллионов. Например, клетка медведя стоит 3 млн рублей. Это - металл, бетон и большие загородки. Поэтому всегда это большие суммы. Здесь огорожена небольшая территория, с тремя чумами, со средствами передвижения, с небольшим количеством до семи оленей".

Волосовский район Ленинградской области богат на необычные туристические объекты. Например, здесь, в поселке Кайкино уже несколько лет работают арт-усадьба и художественная галерея. Здесь рождаются современные арт-проекты, проходят пленэры, мастер-классы и выставки.

Ольга Грачева, Хозяйка арт-усадьбы:

"Десять лет назад появилась идея совместить наш опыт творческий, мой в кративных идутриях, индустриях моды, его весь творческий опыт с тем, чтобы как-то реализовывать проекты здесь в Ленинграсдкой области, чтобы было интересно нам, интересно жителям, полезно, привлекательно. И появилась идея создания арт-усадьбы - она же культурный центр, который реализут различные творческие проекты, которые способствуют тому, чтобы привлекательнее и интереснее была жизнь в сельской местности"

Арт-усадьба Кайкино 10 стала некой точкой притяжения. И не только для местных жителей, но и для туристов, искусствоведов и просто неравнодушных к творчеству людей. На грант от Ростуризма здесь мечтают реализовать проект по паркам Волосовского района, которых не так уж и мало, и многие в хорошем состоянии.

Виктория Мерецкая, Художник, гид по Волосовскому району:

"Столько сохранилось совершенно потрясающих парковых комплексов в Волосовском районе и было бы печально, если бы они канули в лету и о них никто не узнал. И мы хотели создать проект, который был бы направлен на какую-то реконструкцию, работу с парками. Мы рассматриваем эту работу, как некий ленд-арт, т.е. подключение художников .С одной стороны - сохранить парковое наследие района, а с другой стороны - сделать его универсальным, современным".

А еще в Ленобласти скоро появится настоящий палеопарк. Здесь будут искать окаменелых трилобитов. Это - молюски старше динозавров. Откопать обитателей доисторического океана можно будет в палеонтологическом центре у Путиловского карьера. Он станет первым в России и даст старт целой сети отечественных палеопарков. Создатели проекта мечтают превратить палеонтологию в новый вид интеллектуального хобби и активного семейного отдыха. А туристы смогут приезжать и находить окаменелости, одновременно знакомясь с древнейшей историей.

Михаил Воскресенский, Основатель проекта палеопарка:

"Наша компания на недействующей зоне карьера организовывает палеопарк. Цели и задачи которого рассказать о древнейшей истории нашей планеты и нашего региона. Каждый желающий может приехать в сопровождении наших палеонтологов, геологов, почувствовать себя настоящим членом палеонтологической экспедиции и собственноручно найти окаменелые останки древних существ, таких как: трилобиты, головоногие моллюски, разные иглокожие, трихеоподы, гастроподы".

Создание палеопарка уже поддержали власти Ленобласти и администрация предприятия, разрабатывающего карьер. Воплощать идею планируют за счет инвесторов и грантов.

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.