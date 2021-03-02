Роботическая и малоинвазиваная хирургия и ее возможности

02 марта, вторник, 11:05

Сложно представить, но роботы уже прочно обосновались в медицине. Безусловно, он не замещают хирургов, напротив, врачи ими успешно управляют. Плюсы от таких современных технологий очевидны – возможность помочь пациентам, которым ранее в операции могли отказать.

За двенадцать лет этот робот в Центре Алмазова провел свыше полутора тысяч успешных операций. Хирургический робот да Винчи – и не гуманоид, и вообще не робот как таковой. Ведь настоящий робот должен уметь что-то делать сам, а da Vinci сам ничего не умеет. Это лишь инструмент в руках хирурга. Как скальпель. Только совершенный.

Михаил Мосоян, Медицинский директор клиники урологии и роботической хирургии Центра Алмазова: "Сама философия робота в том, что мозги практически с помощью блестящего инструмента, тоненького, маленького напрямую включились друг с другом с помощью робота. И в этом его преимущество".

В распоряжении хирурга 2 джойстика и 7 педалей. А у манипулятора 4 руки, в которые устанавливается один оптический инструмент, соединенный с камерой – и три рабочих инструмента: различные ножницы и зажимы, причем миниатюрные и способны вращаться в семи плоскостях, что превосходит возможности человеческой кисти. К тому же система полностью гасит естественное дрожание рук хирурга, а это - сложные движения в самых труднодоступных анатомических областях с максимальной точностью.

"Сосудистая ножка она аномальная. В норме должна быть одна артерия, одна вена. А вы обратили внимание какая вена и две артерии. И достаточно такой рассыпчатый вариант. И конечно если бы не эти технологии скорее всего в этом случае это было бы удаление почки".

Да Винчи не только сохранил почку пациентки, но и успешно справился с удалением опухоли на самом органе. Большая вероятность, что она доброкачественная. А вот Александру Степаненко грозила ампутация ноги. И причина – хроническая ишемия. Бляшка закупорила практически всю сосудистую систему ноги. Это отчетливо видно на снимке. За семь часов бригада хирургов сделала то, что в других клиниках отказывались. Это уже снимок после операции. Врачи называют ее гибридной. Поскольку, какие-то манипуляции делаются в открытую, а какие-то с помощью современной техники.

Михаил Чернявский, Заведующий НИО сосудистой и интервенционной хирургии Центра Алмазова: "То, что мы не можем сделать эндовоскулярно мы делаем открыто, а то не можем делать открыто, мы делаем эндовоскулярно. Есть зоны в нижних конечностей, как у этого пациента. Есть те зоны в которых не возможно сделать эндовоскулярно для этого мы делаем разрез, убираем холестериновую бляшку и обеспечиваем доступ к эндовоскулярным технологиям",

Пациент идет на поправку. У него нет постоянных болей и ходит лишь немного прихрамывая. Стоит отметить, что все эти операции хирурги провели, когда у пациента был коронавирус. Но времени ждать - не было.

"Мало того, что он приехал уже с критической ишемией и с болями в покое. Еще и этот ковид усугубил его ситуацию по нижней конечности. Но нам нужно было что-то делать. Потому что пациент у него и с легкими проблема и с ногой еще хуже стало, т.е. боли уже не купировались ничем",

Этой девочке пять лет. Она ничем не отличает от сверстников. Такая же активная, любознательная и без каких либо умственных отклонений в развитии. Сложно представить, но родился этот ребенок с грыжевым мешком на голове. Это относительно редкий порок развития новорожденного. На первых днях жизни девочку прооперировали.

Александр Ким, Зав. отделение нейрохирургии для детей №7 Центра Алмазова: " Мы иссекаем грыжевой мешок, мы восстанавливаем оболочки мозга, если внутри мешка расположены какие-то структуры функциональные, скажем так, зрелые, которые нужны ребенку, то тогда мы их пытаемся вправить эту часть мозга".

Несколько часов под микроскопом хирурги словно ювелиры делают свою работу. Такие операции не частые. Грыжа головного мозга в среднем встречается у одно на шесть тысяч новорожденных.

"Основная проблема это пороки развития. Приобретенные заболевания иногда легче лечит, а здесь когда произошла поломка на внутриутробном уровне, мы иногда вмешаемся в то, что не получилось сделать природой и это добавляет ответственности нашей работе".

Принцип врачей — выполнение эффективных и малоинвазивных операций с сохранением высокого качества жизни пациентов. И внедряя самые новые медицинские разработки, хирурги могут предложить помощь не в пользу технологии, а в интересах конкретного пациента.

Игорь Цыжонов, Антон Голубев, Екатерина Горбачева и Ангелина Введенская, Первый канал - Петербург.