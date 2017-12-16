Помочь может каждый - о добрых делах горожан

15 декабря, пятница, 12:29

Если человек действительно хочет помогать другим, то использует для этого все ресурсы – материальные, духовные и даже вокальные . В Александринском театре прошел восьмой по счету благотворительный концерт в честь святого Николая Чудотворца в помощь онкобольным детям.

5-ти летняя Дарья ждет начала концерта – на сцене. В людных местах ей находиться опасно: иммунитет ослаблен после лечения нейробластомы. Лучевая терапия, химиотерапия, удаление опухоли, трансплантация костного мозга – борьба с недугом длится уже 4 года. Московские врачи, исчерпав все средства, предложили продолжить терапию в Петербурге.

Лидия Грищенко, мама Дарьи: "Нужно было миллион двести, благодаря фонду "Свет" собрали деньги. Это даже не окончательная сумма, закупили препаратор на несколько приемов, а сколько их нужно, никто не знает - терапию придется долго принимать. Четыре коробочки обходятся в миллион. Возможно, мы будем пить этот препарат долго и возможно понадобится еще".

Даша скучает по любимому шпицу - он ждет дома, в Московской области, а в Петербурге, во время лечения, девочку сопровождает плюшевый Тобик.

Юлия Божина, директор благотворительного фонда «Свет»: "К сожалению, в 2017м резко закончились квоты во всех медицинских учреждениях. Фонды консолидировались и помогают как могут. Мы тоже, фонд "Свет", не остались в стороне, мы помогаем выплачивать деньги за трансплантацию костного мозга. Удалось помочь в этом году более 200 детям , мы потратили на это 130 миллионов рублей: практически полтора миллиона людей в наш фонд сделали пожертвования! Благодаря им мы смогли собрать такую огромную сумму".

Ждать онкобольные дети не могут – счет идет на дни и даже часы. Прямо сейчас восемь пациентов различных больниц города ждут помощи от неравнодушных взрослых. Перечислить средства на спасение жизни онкобольного ребенка может любой желающий на сайте благотворительного фонда «Свет» или отправив sms на номер 2425 - с суммой взноса.

Анастасия Тамило, Екатерина Горбачева, Антон Голубев, Ангелина Введенская, Первый канал - Петербург.