Патронатная семья как альтернатива сиротству. Как живет сегодня детская деревня SOS в Пушкине?

19 декабря, вторник, 14:53

Детская деревня SOS-Пушкин работает в Петербурге с 2000 года. Отличительной особенностью именно этого проекта для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является то, что каждый год здесь появляются новые инициативы и новые формы по работе со своими воспитанниками.

Детские деревни SOS – это международный проект, который первоначально появился в Европейских странах. Создание первых таких деревень в нашей стране вызвало пристальный интерес – ведь еще 30 лет назад дети-сироты могли проживать либо в детском доме, либо надеяться на усыновление. Детские деревни предложили форму патронатной семьи.

Сергей Яковенко – Директор «Детской деревни SOS - Пушкин»:

"Наши семьи можно было бы рассматривать как классические патронатные семьи, когда ребенок является воспитанником учреждения, родители являются сотрудниками учреждения, то есть замещающие родители..."

Замещающий родитель в детской деревне – это SOS-мама. У каждой мамы по 6-7 детей. Все разного возраста, с разными жизненными историями и ситуациями, разными характерами. Семья проживает в одном большом доме, ведет общее хозяйство. Нина Баличева работает мамой с самого начала детской деревни в Пушкине.

Нина Баличева – SOS-мама:

"Вот я работала, работала, как-то не задумывалась об этом. А тут подумала: как один день пролетело, а уже 17 лет..."

Многие дети Нины Баличевой уже выросли и ведут самостоятельную жизнь, периодически звонят, кто-то приезжает погостить. А вот Оксана Владимировна стала SOS-мамой совсем недавно. У нее был опыт работы воспитателем в интернате. Однако, в детской деревне просто воспитателем быть недостаточно...

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.



