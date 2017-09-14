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14 сентября, четверг, 13:12

Парусный спорт. Итоги сезона и новые надежды

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В северной столице завершился открытый чемпионат Санкт-Петербурга по парусному спорту. Это старейшая и самая статусная гонка в городе на Неве. В ней обычно участвуют обычно все ведущие яхтсмены.

В этом году бороться за звание абсолютный чемпион Санкт-Петербурга в акваторию финского залива вышли 70 крейсерских яхт. Среди участников и ветераны парусного спорта. Татьяна Николаевна - а капитан яхты «Пери» укрощает морские волны уже почти 80 лет. 

Вернуть стране статус  парусной столицы мира сегодня могут не только юные яхтсмены, но и те, кто уже состоялся в этом спорте. И открытый чемпионат Санкт-Петербурга яркий тому пример. Ведь, чем чаще будут подниматься над акваторией Финского залива паруса, тем более привлекательным яхтинг станет  для молодого поколения, которому в будущем и предстоит бороться за олимпийские медали.

 

 

 
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