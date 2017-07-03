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03 июля, понедельник, 13:24

Юные оптимисты расправляют паруса

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Несмотря на капризы погоды – эти ребята всегда остаются оптимистами. Они выходят в море и в сильный дождь, и я яркое солнце, и в шквалистый ветер. Юных яхтсменов воспитывают, как настоящих морских волков.

 Четырнадцатилетний Святослав перед тренировкой еще раз проверяет техническое состояние лодки. Ветер сегодня сильный, поэтому времени на раздумье в море не будет – там все должно работать как часы. Хорошая подготовка судна на суше - практически стопроцентный залог успеха победы в любой регате. Особенно в предолимпийском 420 классе (иначе "Оптимист"), где ребята учатся не только управлять  яхтой на большой скорости, но и  слаженно работать и друг с другом. 

 
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