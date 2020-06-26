Парад Победы на Дворцовой площади. Обращение президента к россиянам. Петербург постепенно готовится к ослаблению карантинных мер. Все санитарные меры для безопасного голосования приняты?

25 июня, четверг, 11:12

Город и общество, экономика и социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных из них.

Главным событием этой недели, как в Петербурге, так и во всей стране стал парад Победы. 24 июня на Дворцовой площади в торжественном строю прошли 4,5 тысячи военнослужащих соединений и воинских частей Западного военного округа, сотрудников силовых ведомств, а также курсантов военных вузов и юнармейцев. Традиционно в парадной колонне была и военная техника: танки, артиллерийские установки и ракетные комплексы. В небе Северной столицы появились вертолетные звенья, военные транспортные самолеты, а также самолеты-разведчики Су-24, истребители-перехватчики МиГ-31 и многоцелевые самолеты Су-34. Парад, в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился исполнением песни "Мы верили, мы знали – победим!" хором в 4,5 тысяч и военнослужащих.

Во вторник президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз обратился к россиянам с телеобращением. Глава государства рассказал о предварительных результатах борьбы с коронавирусной инфекцией и анонсировал очередные меры поддержки как бизнеса, так и населения.

Петербург постепенно готовится к ослаблению карантинных мер. Так, в Комитете по промышленной политике был разработан регламент по открытию в городе летних веранд предприятий питания. Если эпидемиологическая ситуация не будет ухудшаться, то с 29 июня могут быть открыты летние кафе. Разрешительная процедура для владельцев заведений должна занять не более 5 дней. Она не только предусматривает соблюдение санитарных норм, но и максимальное информирование об этих нормах посетителей с помощью специальных QR-кoдов.

Программа по поддержке малого и среднего бизнеса в городе также продолжается. На этой неделе в Петербурге объявлен прием заявок на займы для выплаты заработной платы. Займы будут предоставляться на срок до 3 лет под 1-3% годовых, с отсрочкой по выплате в первые 12 месяцев.

С 22 июня в Петербурге возобновили работу службы каршеринга и санатории. Если тенденция на снижение количества заболевших в городе до конца недели сохранится, власти обещают подготовить снятие ограничений на посещение городских парков.

Главным событием грядущей недели станет всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию страны. Голосование в этот раз будет не совсем обычным, из-за эпидемиологической ситуации. Основным днем голосования определено 1 июля, он будет выходным. Однако, избирательные участки откроются уже сегодня 25 июня. Они будут работать в течении недели с 8 утра и до 8 вечера, сделано это для того, чтобы снизить количество посетителей в отдельный промежуток времени, и каждый гражданин смог выбрать удобное для себя время визита. Санитарные меры ставятся во главу угла и для каждого участка голосования разработан специальный регламент, где прописаны необходимые для работы средства.

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.