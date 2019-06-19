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19 июня, среда, 11:53

"Папин день" - счастливый день

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С этого года фестиваль "Папин день" стал традиционным городским праздником, который проводится в третье воскресенье июня. Папины старты, экологические мастер-классы и главный конкурс – на лучший семейный флаг. Про современных отцов - подробнее.

Папа и ребенок – одна команда, мама – активный болельщик, таковы условия соревнования Папины старты.

Кире всего 10 месяцев и ее папа и мама, Константин и Алена, в прошлом году узнав про фестиваль, решили: после рождения дочери – сразу участвуем! Первое задание - поднять ребенка вверх 10 раз и поцеловать  для Киры стало настоящим праздником, а вот папу озадачило. 

Константин и Алёна Емельяновы, победители конкурса: "В этом конкурсе сложно то, что детей нельзя очень резко подбрасывать и опускать их,  нужно все делать плавно. Так что, я  удивлен, что попал в лидеры.  Второй конкурс был -  одевать пупсика. Поскольку Киру я время от времени одеваю с маленького возраста,  мне это не было очень сложно". 

Осознавать важность и сложность маминого труда, разделять все обязанности пополам и наслаждаться каждым мигом отцовства – то, что по силам каждому мужчине не только в  Папин день.  

Анастасия Тамило, Екатерина Горбачева, Олег Подъячев и Ангелина Введенская - Первый канал-Петербург. 

 

 

 
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