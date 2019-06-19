"Папин день" - счастливый день

19 июня, среда, 11:53

С этого года фестиваль "Папин день" стал традиционным городским праздником, который проводится в третье воскресенье июня. Папины старты, экологические мастер-классы и главный конкурс – на лучший семейный флаг. Про современных отцов - подробнее.

Папа и ребенок – одна команда, мама – активный болельщик, таковы условия соревнования Папины старты.

Кире всего 10 месяцев и ее папа и мама, Константин и Алена, в прошлом году узнав про фестиваль, решили: после рождения дочери – сразу участвуем! Первое задание - поднять ребенка вверх 10 раз и поцеловать для Киры стало настоящим праздником, а вот папу озадачило.

Константин и Алёна Емельяновы, победители конкурса: "В этом конкурсе сложно то, что детей нельзя очень резко подбрасывать и опускать их, нужно все делать плавно. Так что, я удивлен, что попал в лидеры. Второй конкурс был - одевать пупсика. Поскольку Киру я время от времени одеваю с маленького возраста, мне это не было очень сложно".

Осознавать важность и сложность маминого труда, разделять все обязанности пополам и наслаждаться каждым мигом отцовства – то, что по силам каждому мужчине не только в Папин день.

Анастасия Тамило, Екатерина Горбачева, Олег Подъячев и Ангелина Введенская - Первый канал-Петербург.