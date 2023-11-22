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21 ноября, вторник, 15:23

Папы особенных детей. Как сохранить себя и свою семью?

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Папы особенных детей - особая история. Поддержать отцов, у которых неожиданно и кардинально изменилась жизнь, решил семейный информационный центр. Проект "Папино дело: сильные духом" - о тех мужчинах, которые остались вместе со своей семьёй и делят поровну и трудности, и радости.

Папы из проекта не считают себя героями. Для них это естественный способ жизни. Потому что так правильно и по-взрослому - брать на себя ответственность!

Виктория Федорова, Линда Черкасова, Олег Подъячев, Владимир Пивнев. Первый канал. Санкт-Петербург.

 
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