Память и доблесть. Рассказываем о подвиге ветеранов

05 мая, среда, 11:21

Каждый год с приближением праздника Великой победы – 9 мая ведутся разговоры на тему патриотического воспитания молодежи. Мы тоже задумались, как и какими методами, стоит рассказывать о героическом прошлом?

Этот человек в представлении не нуждается. Зиновий Леонидович Меркин – ветеран Великой отечественной войны, который прошел ее всю от 1941 до 1945 года, от Ленинграда до Берлина и остался жив.

Зиновий Меркин – живой свидетель боев на Невском пятачке и на Курской дуге, участвовал в Битве за Кавказ и форсировал Днепр: следуя его боевому пути, можно составить краткую историю Великой отечественной войны. Сегодня Зиновию Леонидовичу 97 лет и он не устает рассказывать о том, что видел и что прошел.

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Тимур Мамонов, Даниил Кушнеревич, Олег Подъячев, Катерина Горбачева, Ангенина Введенская - Первый канал-Петербург.

