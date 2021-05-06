17:22 06 мая, четверг
RSS В избранное
05 мая, среда, 11:21

Память и доблесть. Рассказываем о подвиге ветеранов

Версия для печати

Каждый год с приближением праздника Великой победы – 9 мая ведутся разговоры на тему патриотического воспитания молодежи. Мы тоже задумались, как и какими методами, стоит рассказывать о героическом прошлом?

Этот человек в представлении не нуждается.  Зиновий Леонидович Меркин – ветеран Великой отечественной войны, который прошел ее всю от 1941 до 1945 года, от Ленинграда до Берлина и остался жив.

Зиновий Меркин – живой свидетель боев на Невском пятачке и на Курской дуге, участвовал в Битве за Кавказ и форсировал Днепр: следуя его боевому пути,  можно составить краткую историю Великой отечественной войны. Сегодня Зиновию Леонидовичу 97 лет и он не устает рассказывать о том, что видел и что прошел. 

Подробнее в сюжете. 

Тимур Мамонов, Даниил Кушнеревич, Олег Подъячев,  Катерина Горбачева, Ангенина Введенская - Первый канал-Петербург.
 

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72